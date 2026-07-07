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SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…
SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…
SON DAKİKA… Antalya Serik'te gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Patlama sesi ile uyanan mahalleli sokağa fırladı. Olayın gerçek sebebi kısa süre sonra anlaşılırken vatandaşlar "Deprem olduk sandık" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:09