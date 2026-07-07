SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…

Başka yerde havai fişek atılmayınca şüphelendim. Korktuk yani. Böyle bir olayın yaşanması kötü. Herkes yatarken meydana geldi bu olay. Hamile olan var, sabah erkenden işe gidecek olan var. İnsanların bunları düşünmesi lazım" diye konuştu.