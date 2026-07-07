Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…

SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…

SON DAKİKA… Antalya Serik'te gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Patlama sesi ile uyanan mahalleli sokağa fırladı. Olayın gerçek sebebi kısa süre sonra anlaşılırken vatandaşlar "Deprem olduk sandık" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:07 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 11:09
SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…

Antalya'nın Serik ilçesinde gece yarısı sokak ortasında atılan havai fişek mahalle sakinlerinin yüreğini ağzına getirdi.

SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…

Havai fişek seslerine uyanan vatandaşlardan biri, "Önce deprem oldu sandım, sonra düğün var zannettim" derken, bir diğeri ise, "Gece patlama sesi oldu o anda yatsı namazı kılıyordum. Bayağı bir korktum. Hatta maç var zannettim" sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı.

SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…

Olay, gece saat 00.02 gibi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 No'lu Sağlık Ocağı yanındaki caddede kimliği belirsiz bir şahıs, yolun ortasında havai fişek ateşledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…

Gece yarısı yüksek sesle patlayan havai fişekler mahalle sakinlerinde büyük panik ve korkuya neden oldu. Havai fişekleri kimin patlattığı belirsizliğini korurken, mahalle sakinleri yaşadıkları korkuyu anlattı.

SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…

"DEPREM OLDU SANDIM..."

Yaşanan olay sonrası deprem olduğunu zannettiğini anlatan Kadir Kılboz, "Bir patlama oldu deprem olduğunu zannettim. Hatay'da depremden çıktığım için bayağı korktum. Sonra düğün var zannettim" dedi.

SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…

Namaz kıldığı anda patlama geldiğini ve çok korktuğunu anlatan Murat Sipahioğlu, "Gece patlama sesi oldu o anda yatsı namazı kılıyordum. Bayağı bir korktum. Hatta maç var zannettim.

SON DAKİKA… Antalya’da korku dolu gece! O sesi duyan mahalleli sokağa fırladı: Deprem oldu sandık…

Başka yerde havai fişek atılmayınca şüphelendim. Korktuk yani. Böyle bir olayın yaşanması kötü. Herkes yatarken meydana geldi bu olay. Hamile olan var, sabah erkenden işe gidecek olan var. İnsanların bunları düşünmesi lazım" diye konuştu.

#ANTALYA #DEPREM