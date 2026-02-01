Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Arkadaşıyla IBAN'ını paylaştı hayatı karardı! 24 yaşındaki gence parkta 'dost tuzağı'

Son dakika haberi: Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki İbrahim Doğan, arkadaşına verdiği IBAN numarası nedeniyle hayatının en büyük şokuyla karşılaştı. Dolandırıcılık suçundan 4 ayrı dava açılan genç, yargılama sonucunda toplam 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1,5 yıldır cezaevinde bulunan Doğan'ın dramı, IBAN paylaşımının beklenmedik sonuçlarını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, banka hesap bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasının ciddi hukuki riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 01.02.2026 15:46 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:47
Son dakika haberi: Ankara'da 2022 yılında IBAN numarasını arkadaşına veren İbrahim Doğan, hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan açılan 4 ayrı dava sonucu 16 yıl hapis cezası aldı. Hakkında yeni dosyalar da açılan Doğan, 2024'ten bu yana cezaevinde. Ailesi, Doğan'ın arkadaşına güvendiği için mağdur olduğunu söyledi.

Oğlunun askerden döndükten sonra IBAN mağduru olduğunu söyleyen Fatma Doğan, "Parkta otururken arkadaşı kartının olmadığını söyleyerek oğlumdan hesabına para atıp çekmesini istiyor. Oğlum da iyi niyetle 'tamam' diyor. Parayı çekip ona veriyor, birkaç defa yine tekrarlıyor.

Oğlum 4 defasında para çekip veriyor. Ondan sonra polis bize geldi. Bizim bilgimiz yoktu. Oğlumu sordular, ifadeye çağırdılar. Oğlum ifadeye gittiği zaman öğrendik bunun bir dolandırıcılık parası olduğunu. Biz şu anda IBAN mağduruyuz. Askerden gelmişti, işine gücüne bakacak zamandaydı, mağdur oldu.

Şu anda 4 dosyadan 16 yıl ceza aldı. 1,5 yıldır da cezaevinde. Bizi duymalarını istiyoruz, biz uzlaşma istiyoruz. Mağdurların parasını olmayan paradan ödedik, borç harç. Benim evladım yandı, bir yandan daha evlatlarımız yanıyor.

Bu işin sonu yok. Arkasını araştırmalarını istiyorum. 5 bin lira, 4 bin lira, 900 TL, gelen para budur. Yani bunları da biz ödedik, mağdur parası yok. Biz kamudan 16 yıl ceza aldık" dedi.

'25 BİN LİRALIK BİR MEBLAĞ İÇİN ÖMRÜ GİTTİ'

Oğlunu mağdur eden arkadaşının da tutuklu olduğunu söyleyen Doğan, "O, 110 yılla yargılanıyor. Çünkü çok gencimizi mağdur etmiş. Benim çocuğum da içinde. 'Okulumu tamamlarım, üniversiteye giderim' diye düşünüyordu. Hayalleri suya düştü.

Biz karakol, mahkeme hiçbir şey bilmezken bu duruma düştük. 25 bin liralık bir meblağ için ömrü gitti, hayatı gitti. Ben o parayı ödedim. Mağdurlar şikayetini aldı. Artık çocuğumuzun bitişini de izliyoruz" ifadelerini kullandı.