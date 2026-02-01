Trend
SON DAKİKA | Arkadaşıyla IBAN'ını paylaştı hayatı karardı! 24 yaşındaki gence parkta 'dost tuzağı'
Son dakika haberi: Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki İbrahim Doğan, arkadaşına verdiği IBAN numarası nedeniyle hayatının en büyük şokuyla karşılaştı. Dolandırıcılık suçundan 4 ayrı dava açılan genç, yargılama sonucunda toplam 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1,5 yıldır cezaevinde bulunan Doğan'ın dramı, IBAN paylaşımının beklenmedik sonuçlarını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, banka hesap bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasının ciddi hukuki riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.
Giriş Tarihi: 01.02.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:47