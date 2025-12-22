Trend
SON DAKİKA | Astral seyahatten adliyeye! 1 haftadır telefonlarına ulaşılamayan Yusuf Güney sırra kadem basmıştı
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan soruşturmada gözler Yusuf Güney'e çevrildi. Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Bir haftadır telefonuna ulaşılamayan ve nerede olduğu merak konusu olan Yusuf Güney'in, bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:22