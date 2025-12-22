Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Astral seyahatten adliyeye! 1 haftadır telefonlarına ulaşılamayan Yusuf Güney sırra kadem basmıştı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan soruşturmada gözler Yusuf Güney'e çevrildi. Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Bir haftadır telefonuna ulaşılamayan ve nerede olduğu merak konusu olan Yusuf Güney'in, bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 22.12.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:22
Son dakika haberi: Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.

Ancak bu süreçte telefonunu tamamen kapatan ve adeta sırra kadem basan Güney'in bu tutumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MAGAZİN KAZANI KAYNIYOR: "İFADEYE Mİ GİTTİ, UZAYA MI?"

Yusuf Güney'in ortadan kaybolması, sanatçının daha önce yaptığı ezoterik açıklamaları tekrar gündeme getirdi.

"Astral seyahatle başka boyutlara geçiyorum" ve "Geleceği ziyaret ediyorum" şeklindeki iddialarıyla tanınan şarkıcı hakkında, "İfade vermeye değil, astral seyahate çıktı" yorumları yapıldı.

Bir haftadır dijital dünyadan ve fiziksel çevresinden kopan Güney'in, bugün vereceği ifadede bu sürece dair bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.

SORUŞTURMADA ÜNLÜLER MARKAJ ALTINDA

Son dönemde sosyal medya fenomenleri ve sanatçılar üzerinde yoğunlaşan yasal denetimler, magazin dünyasında bir domino etkisi yaratmış durumda.

Dosya kapsamında daha önce pek çok popüler ismin emniyet ve adliye koridorlarında görülmesi, kamuoyundaki ilgiyi artırıyor.

Yusuf Güney'in de dosyadaki iddialara yönelik savunması, davanın seyri açısından kritik önem taşıyor.

ADLİYEDE HAREKETLİ SAATLER

Sabah saatlerinden itibaren basın mensupları, Yusuf Güney'in giriş yapması beklenen İstanbul Adliyesi önünde yerlerini aldı.

Avukatından gelen son bilgilere göre Güney'in öğleden sonra adliyeye gelerek "şüpheli" sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

İFADE VERİP TEST OLACAK

Yusuf Güney'in ifade ve kan testi işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

MELİSA DÖNGEL SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel'in ifade ve kan, saç testinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.