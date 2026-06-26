SON DAKİKA… Avrupa kavruluyor! Sıcaklıklar 50 dereceye çıktı tedbirler artırıldı: Can kaybı 300’e ulaştı!

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), özellikle Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Baden-Württemberg eyaletlerinin bazı kesimleri için en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yaptı. Berlin, Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen, Bavyera ve Aşağı Saksonya'nın büyük bölümünde de sıcak hava uyarıları yürürlükte bulunuyor.

Hafta sonu birçok kentte sıcaklıkların 35 ile 40 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.