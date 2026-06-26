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SON DAKİKA… Avrupa kavruluyor! Sıcaklıklar 50 dereceye çıktı tedbirler artırıldı: Can kaybı 300’e ulaştı!
SON DAKİKA… Avrupa kavruluyor! Sıcaklıklar 50 dereceye çıktı tedbirler artırıldı: Can kaybı 300’e ulaştı!
SON DAKİKA… Isı kubbesi denilen yüksek basın sisteminin etkisine giren Avrupa'da sıcaklıklar 50 dereceye ulaştı. Termometreler rekor derecelere ulaşırken, can kayıpları 300'e ulaştı. Fransa, Almanya ve İngiltere'de 'kırmızı alarm' verildi, tedbirler artırıldı. İşte son durum…
Giriş Tarihi: 26.06.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 15:40