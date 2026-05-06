SON DAKİKA…  Avrupa’nın en çok arananlar listesinde zirvede! Görünmez komutan emri veriyor kan akıyor! İşte Tunahan Çetkin hakkındaki şok detaylar…

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün en çok arananlar listesi şaşkınlık yarattı. Güncellenen listenin başında öyle bir isim var ki daha önce hiç sabıkası olmadığı tespit edildi. Tüm dünyada kırmızı bültenle aranan 29 yaşındaki Tunahan Çetkin sosyal medya üzerinden küçük yaştaki çocukları kiralık cinayet işleten 'görünmez komutan' olarak anılıyor.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 06.05.2026 09:37
Suç dünyasında yeni bir modelin yükseldiğini belirleyen Avrupa Polis Teşkilatı Europol, 2025 yılının Nisan ayında kurduğu Operational Taskforce GRIMM birimi, Avrupa'da organize suç örgütlerinin yeni yöntemi haline gelen "hizmet olarak şiddet" modelini mercek altına aldı.

Europol'e göre bu yapı, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gençleri tetikçi, saldırgan veya tehdit unsuru olarak kullanarak cinayet, saldırı ve patlayıcı eylemleri sınır aşan bir suç hizmetine dönüştürüyordu. Cinayetler artık bireysel değil, sipariş üzerine organize ediliyor, fail ile azmettirici arasında hiçbir zaman fiziksel temas yaşanmıyor, operasyonlar ülke dışından yönetiliyordu.

RAKAMLAR KORKUNÇ

OTF GRIMM'in ilk yılında 280 kişi yakalandı, 1.400'den fazla kişi ise bu suç modeliyle bağlantılı olarak tespit edildi. Binlerce sosyal medya hesabı deşifre olurken, yeni nesil suç ekonomisinin sembolü olarak Avrupa'da yeni bir isim tespit edildi: Tunahan Çetkin.

SABIKASI YOK VE GÖRÜNMEZ

Yeni nesil suç imparatorluğunun merkezindeki en önemli figür olarak gösterilen Tunahan Çetkin, Avrupa'da işlenen onlarca cinayeti yurt dışından planlayıp koordine ettiği değerlendiriliyor. Bugüne kadar hiç sabıkası bulunmayan ve adeta görünmezlik zırhına bürünen Çetkin ile ilgili iddialar özellikle genç ve sabıkasız bireyleri suça sürüklediği, bazı vakalarda çocukları dahi kullandığı, ayrıca sosyal medya platformları üzerinden adeta dijital bir ordu kurduğu.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI KARA PARA AKLAMA

Almanya tarafından yürütülen ciddi suç soruşturmasında Çetkin'in, yurt dışından Almanya'daki cinayetler ve ağır şiddet eylemlerinin planlanması, koordine edilmesi ve gerçekleştirilmesinde rol oynadığı değerlendiriliyor.

EU Most Wanted kaydında suç örgütüne katılım, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ve patlayıcı madde ticareti ile kara para aklama başlıkları altında aranıyor.

TÜM DÜNYADA KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Alman FAST birimlerinin Çetkin'i uluslararası soruşturmada kilit hedeflerden biri olarak gördüğü belirtilirken, şüphelinin suç örgütü içinde liderlik pozisyonunda olduğu iddia ediliyor. Çetkin, tüm dünyada kırmızı bültenle aranıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör