SON DAKİKA! Avukat Serdar Öktem’i 6 saniyede infaz ettiler! SABAH Serdar Öktem’e suikast görüntülerine ulaştı

Araçla biraz ilerleyen saldırganlar ana yolun en sağ şeridine yanaşıyor ve durakladıktan sonra Serdar Öktem'in yoğun trafikte yavaş ilerleyen aracıyla aynı hizaya geldiklerinde harekete geçiyorlar. Araçtan aynı anda hızla inen tetikçiler hemen ateş açıyor. Saldırganlar, Avukat Öktem'in yan yolun en sağında bulunan aracına doğru yöneliyor ve aracı yaylım ateşine tuttuktan sonra kaçıyorlar. Metrobüs çıkışında ilerlerken peş peşe gelen silah seslerini duyan ve olaya tanık olan vatandaşların kaçıştıkları anlar ve yaşanan panik de kamera görüntülerine yansıyor. İşte, saldırganların araçtan inmeleriyle birlikte sadece altı saniye süren infazın kamera görüntüsü…