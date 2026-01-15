Trend
SON DAKİKA! Avukat Serdar Öktem'i 6 saniyede infaz ettiler! SABAH Serdar Öktem'e suikast görüntülerine ulaştı
Son dakika haberi! SABAH, 6 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen suikastle öldürülen Avukat Serdar Öktem'in yaylım ateşine tutularak infaz edildiği anların yansıdığı görüntülere ulaştı. İşte 6 saniye süren o suikastte sadece SABAH'ın ulaştığı şok görüntü...
Giriş Tarihi: 15.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 09:51