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Son dakika: Avukattan milyon dolarlık vurgun! Mübaşire rüşvet verdi dosyaya gizlice...
Son dakika: Avukattan milyon dolarlık vurgun! Mübaşire rüşvet verdi dosyaya gizlice...
Son dakika haberi: İstanbul Adliyesi'nde avukat Aydın M.'nin milyon dolarlık davayı kazanabilmek için mübaşire rüşvet vererek dosyayı adliye dışına çıkarttırıp içerisine sahte imzalı yaklaşık 1.5 milyon dolarlık (24 milyon lira) senet yerleştirdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 07:39
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 07:44