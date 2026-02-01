SON DAKİKA | Aydın'da kanlı infaz! Araç içerisinde öldürüp, yol kenarına attılar
Son dakika haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde korkunç bir cinayet olayı meydana geldi. Biri kadın 2 kişi araç içinde silahla vurularak öldürüldü. Şüpheliler cansız bedenleri yol kenarına bırakıp olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri olayın ardından geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayet şüphelileri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin ifadelerine başvuruldu. Didim'de yaşanan çifte cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı.
Giriş Tarihi: 01.02.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:29