Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Aydın'da kanlı infaz! Araç içerisinde öldürüp, yol kenarına attılar

Son dakika haberi: Aydın'ın Didim ilçesinde korkunç bir cinayet olayı meydana geldi. Biri kadın 2 kişi araç içinde silahla vurularak öldürüldü. Şüpheliler cansız bedenleri yol kenarına bırakıp olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri olayın ardından geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayet şüphelileri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin ifadelerine başvuruldu. Didim'de yaşanan çifte cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı.

İHA
Giriş Tarihi: 01.02.2026 15:28 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:29
Son dakika haberi: Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Hisar Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otomobil içerisinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.


Emniyet güçleri bölgeye intikal ettiğinde cadde üzerinde Gülseher Göksan (43) ila Turan Emre Arıkan (23) adlı şahısların cansız bedenini buldu. Gülseher Göksan'ın vücudunda 5 el, Turan Emre Arıkan'ın vücudunda 4 el kurşun yarası olduğu tespit edilirken, araçta ise boş kovanlar bulundu.

İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmada şahısların araç içerisinde vurulduğu ve sonrasında yola atıldığı belirlenirken, olayda kullanılan araç ise olay yerinin biraz ilerisinde boş şekilde bulundu. Çalışma kapsamında görgü tanıklarının ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kameraları incelenerek araç içerisinde de delil çalışması yapıldı.

Emniyet güçleri yaptıkları çalışmanın ardından, şüpheliler İ.O. (70) ve H.O.'yu (74) Hisar Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öldürülen 43 yaşındaki Gülseher Göksan ile 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan'ın neden öldürüldüğü ve şüphelilerin cinayeti neden işlediği öğrenilemedi.

İki kişinin cansız bedeni savcılık incelemesi sonrasında Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.