Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

SON DAKİKA! Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

Son dakika haberleri: Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Deniz Işın mağdur sıfatıyla yarın ifade verilmek üzere savcılığa çağrıldı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 20.01.2025 15:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 15:24
SON DAKİKA! Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

Son dakika haberleri: Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine ID Danışmanlık şirketi sahibi menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı.

SON DAKİKA! Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

Soruşturma kapsamında reklam aşkı odağında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

SON DAKİKA! Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yalanlamıştı.

SON DAKİKA! Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

DOSYANIN İLK MAĞDURU

Soruşturma gittikçe derinleşirken savcılık, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyen oyuncu Deniz Işın'ın, "mağdur" sıfatıyla dinlenmesine karar verdi.

SON DAKİKA! Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

Işın, yarın saat 11.00'de savcılığa ifade verecek.

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