Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Ayşe ve Velat Can denize düşüp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 322 kilometre ötedeki o bölgede yoğunlaştı!

SON DAKİKA... Ayşe ve Velat Can denize düşüp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 322 kilometre ötedeki o bölgede yoğunlaştı!

SON DAKİKA... İstanbul Ayşe ve Velat Can kardeşler 24 gün önce Sarıyer'de denize düşüp kayıplara karıştı. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına rağmen iki kardeşe ulaşılamadı. Aramalar, 322 kilometre ötedeki o noktaya yoğunlaştırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:32
SON DAKİKA... Ayşe ve Velat Can denize düşüp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 322 kilometre ötedeki o bölgede yoğunlaştı!

Olay, 23 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. Fotoğraf çekmek isteyen Ayşe Can dengesini kaybedip denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı.

SON DAKİKA... Ayşe ve Velat Can denize düşüp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 322 kilometre ötedeki o bölgede yoğunlaştı!

İki kardeş kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. İhbar üzerine Kıyı Emniyet ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı.

SON DAKİKA... Ayşe ve Velat Can denize düşüp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 322 kilometre ötedeki o bölgede yoğunlaştı!

Yurt dışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye'ye gelen iki kardeşin kaybolmadan önceki son anları, çevredeki teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA... Ayşe ve Velat Can denize düşüp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 322 kilometre ötedeki o bölgede yoğunlaştı!

İki kardeş için Çanakkale sahil şeridinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı.

SON DAKİKA... Ayşe ve Velat Can denize düşüp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 322 kilometre ötedeki o bölgede yoğunlaştı!

Çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polis Eğitim Merkezi, Deniz Hava Üs Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği destek veriyor.

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