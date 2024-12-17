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SON DAKİKA... Ayşe ve Velat Can denize düşüp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 322 kilometre ötedeki o bölgede yoğunlaştı!
SON DAKİKA... Ayşe ve Velat Can denize düşüp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 322 kilometre ötedeki o bölgede yoğunlaştı!
SON DAKİKA... İstanbul Ayşe ve Velat Can kardeşler 24 gün önce Sarıyer'de denize düşüp kayıplara karıştı. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına rağmen iki kardeşe ulaşılamadı. Aramalar, 322 kilometre ötedeki o noktaya yoğunlaştırıldı.
Giriş Tarihi: 17.12.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:32