SON DAKİKA... Ayşe ve Velat Can denize düşüp kaybolmuştu: Arama çalışmaları 322 kilometre ötedeki o bölgede yoğunlaştı!

İki kardeş kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. İhbar üzerine Kıyı Emniyet ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı.