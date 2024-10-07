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SON DAKİKA! Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetinde 'incel' detayı: Hepsi katil Semih Çelik’in cep telefonu mesajlarından çıktı!

Son dakika... Türkiye, cuma günü İstanbul'da yaşanan çifte cinayetle sarsıldı. 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice hayattan kopardı ardından canına kıydı. Vahşetin altından ise incel detayı çıktı! Katil Semih Çelik'in cep telefonundan kadın düşmanlığı ve şiddetle beslenen incel grup ile yaptığı mesajlaşmalar çıktı. Polis, sadece sosyal medya platformları üzerinden haberleşen ve katil Semih Çelik'e övgüler düzen incel grupla ilgili inceleme başlattı. İşte dünyanın her yerinde kadınları bekleyen incel tehlikesi!

Giriş Tarihi: 07.10.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 09:31
SON DAKİKA! Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetinde ’incel’ detayı: Hepsi katil Semih Çelik’in cep telefonu mesajlarından çıktı!

İstanbul Fatih'te yarım saat arayla işlenen çifte cinayet, Türkiye'yi sarstı. 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisi gibi 19 yaşında olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice öldürüp canına kıydı. Korkunç cinayetin ardından başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.

SON DAKİKA! Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetinde ’incel’ detayı: Hepsi katil Semih Çelik’in cep telefonu mesajlarından çıktı!

KATİL SEMİH ÇELİK'İN TELEFONUNDAN ÇIKTI

Buna göre Semih Çelik'in cep telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetinde ’incel’ detayı: Hepsi katil Semih Çelik’in cep telefonu mesajlarından çıktı!

İngilizce "involuntary celibacy" (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade eden incel kelimesi, dünyada hızla artan kadın cinayetlerinin en büyük sebebi olarak vurgulandı.

SON DAKİKA! Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetinde ’incel’ detayı: Hepsi katil Semih Çelik’in cep telefonu mesajlarından çıktı!

DARKWEB, DİSCORD, REDDİT ÜZERİNDEN HABERLEŞİYORLAR

Öyle ki tüm Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetin ardından bir grup gencin sosyal medyada Semih Çelik'i destekleyici ve övücü paylaşımları beklenen tehlikeyi bir kez daha kanıtladı. DarkWeb, Discord, Reddit gibi sitelerde incel grubun vahşi cinayeti destekleyici ifadelerinin ardından Emniyet Müdürlüğü yurt genelinde büyük takip başlattı.

SON DAKİKA! Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetinde ’incel’ detayı: Hepsi katil Semih Çelik’in cep telefonu mesajlarından çıktı!

EMNİYET SIKI TAKİP BAŞLATTI

Hürriyet'in haberine göre 81 İl Emniyet Müdürlüğü'nün Siber devriye ekiplerince 7/24 usulüyle internet üzerinden yürütülen takip ve izleme çalışmalarında, "incel" akımı başta olmak üzere, cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteler gözlem altına alınmaya başlandı.

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