SON DAKİKA! Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetinde ’incel’ detayı: Hepsi katil Semih Çelik’in cep telefonu mesajlarından çıktı!

Son dakika... Türkiye, cuma günü İstanbul'da yaşanan çifte cinayetle sarsıldı. 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice hayattan kopardı ardından canına kıydı. Vahşetin altından ise incel detayı çıktı! Katil Semih Çelik'in cep telefonundan kadın düşmanlığı ve şiddetle beslenen incel grup ile yaptığı mesajlaşmalar çıktı. Polis, sadece sosyal medya platformları üzerinden haberleşen ve katil Semih Çelik'e övgüler düzen incel grupla ilgili inceleme başlattı. İşte dünyanın her yerinde kadınları bekleyen incel tehlikesi!

Giriş Tarihi: 07.10.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 09:31