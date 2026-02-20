Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika! Bacanağını öldürdü, ormana attı, parasıyla altın aldı: Ahmet Şahin cinayetinde kan donduran detaylar

Son dakika haberi: İstanbul'da 24 Ocak'tan beri kayıp olan 49 yaşındaki Ahmet Şahin'in 'bana 3 milyon lira borcu vardı' diyen bacanağı Muzaffer Altuntaş (38) tarafından öldürülüp ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri önce cesedi atıldığı yerde buldu. Ardından şüpheli bacanak Muzaffer Altuntaş'ı gözaltına aldı. İşte kan donduran detaylar!

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 20.02.2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 14:20
Son dakika haberi... Arnavutköy'de 26 Ocak günü karakola giden 26 yaşındaki Beyza Ş. babası Ahmet Şahin'in 24 Ocak günü evden işe gidiyorum diyerek ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

Beyza Ş. ifadesinde "Babamın telefonuyla anneme mesajlar geliyor ancak sesli görüşme olmadı. Babamın telefonunda gelen bir mesajda babam 150 bin lira para istedi parayı kardeşim teyzemin eşi olan Muzaffer Altuntaş ile götürüp birine teslim ettiler. Babamdan gelen mesajda Muzaffer'e haber verin parayı o getirsin yazıyordu dedi. Bir sonraki gün babamın telefonunda gelen mesajda; "Ben arabayı değiştirdim. Başka araba ile Yunanistan'a gideceğim bilginiz olsun" dediğini anlattı.

İLK İFADEDE SERBEST KALDI

Bu ifade üzerine İlçe ekipleri Muzaffer Altuntaş'ı gözaltına aldı. İfadesinde kendisinin olayla hiç alakasının olmadığını belirtti adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri konuyla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

BACANAK İLE SON GÖRÜNTÜ

Yapılan çalışmalarda yüzlerce saat kamera izlendi. Ölen Ahmet Şahin'in son olarak aracıyla Arnavutköy Yeniköy mezarlığı tarafında gittiği, giderken aracın yolcu koltuğunda Muzaffer Altuntaş'ın olduğu görüldü. İkilinin 24 ocak günü 09:06 sıralarında kameralara yansıyan son görüntüsünü inceleyen ekipler aracı takibe aldı.

İKİ KİŞİ GİDEN ARAÇ TEK KİŞİ DÖNDÜ

Aynı araç 13:42 sıralarında yine dönüş yolunda kameralara yakalanıyor ancak bu kez araçta tek kişi var o da Muzaffer Altuntaş olarak tespit ediliyor. Altuntaş ve Şahin'in gidiş geliş saatleri arasındaki sır dolu yaklaşık 5 saati araştıran ekipler adım adım kamera izledi.

SIR DOLU 50 DAKİKA CESEDE GÖTÜRDÜ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği dedektifleri 5 saat içerisinde şüpheli ve ölen adamın gezindikleri alanları tek tek belirledi. Son olarak kayıp 50 dakika tespit edildi. O 50 dakikanın geçtiği alan ise Yeniköy mezarlığının bulunduğu alandı.

DEFORME OLMUŞ CESET BULUNDU

Tecrübeli Kayıp Şahıslar Büro Ekipleri alanı dün taramaya aldı. Yaklaşık 1 saatlik bir arama sonucunda Ormanlık alanda üzerine çalılarla örtülü, kafası elleri ve bir kısmı yırtıcı ve kemirgen hayvanlar tarafından yenilmiş ceset buldu. Adli tıpa götürülen cesedin Ahmet Şahin'e ait olduğu ailesinden alınan kan örneğiyle de netleştirildi.

ANNESİ İLE PARKTA BULUŞUNCA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro ekipleri tüm bu çalışmaları yaparken şüpheli Muzaffer Altuntaş'ı da takibe almıştı. Altuntaş'ın ikamet ettiği Zeytinburnu'ndaki adreste bekleyen ekipler. Şüpheli eve girip çıkmayınca evden elinde bir çantayla çıkan annesini takibe aldı. Muzaffer Altuntaş ile annesi parkta buluştukları sırada gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İkinci kez gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde yine inkar etse de deliller ortaya çıkınca cinayeti itiraf etti. İlk beyanında; "Ahmet Şahin sanal bahis yüzünden borç batağına düştü. Benden 3 milyon liraya yakın para aldı. Ödemedi. Bugün yarın ödeyeceğim dedi ama ödemedi. Olay günü buluştuk parayı Arnavutköy'de birinden alacağız dedi. Oraya gittik bekledik gelen giden olmadı. Yeniköy mezarlığı tarafında gittik yine gelen giden olmadı. Aramızda tartışma çıktı. Bana silah çekti boğuşma yaşadık. Yere düşünce silah biranda ateş aldı" dediği öğrenildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN SOYUP KREDİ KARTIYLA ALTIN ALMIŞ

Öte yandan Kayıplar büro ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli Muzaffer Altuntaş'ın karısının ablasının eşi olan Ahmet Şahin'i öldürdükten sonra telefonu alıp Şahin'in eşi olan baldızına sanki kocasıymış gibi mesajlar atıp tapu parası adı altında 150 bin lira aldığını belirlendi.

Fotoğraftaki: Ahmet Şahin

Şüphelinin bununla da yetinmeyip Şahin'in cüzdanından oğlu Alparslan'a ait kredi kartı ile 242 bin liralık altın aldığı bu altınları da bir başka kuyumcu da nakit paraya çevirdiği belirlendi.

İZ KAYBETMEK İÇİN KİRALIK ARAÇ OYUNU

Şüpheli Muzaffer Altuntaş'ın öldürdüğü adamın aracını da bir otoparka götürüp bıraktığı öğrenilirken Şahin'in eşine onun telefonunda ben o aracı bıraktım başka araç kullanıyorum diye mesaj attığı belirtildi. O mesajda da bilgilerini verdiği aracın Tekirdağ tarafında bir şirkete ait olduğu öğrenildi. Şüphelinin olaydan iki gün sonra da online araç kiralamadan kiraladığı o araçla Silivri tarafına gidip Şahin'in telefonunu orada taşla kırıp çöpe attığı belirtildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan ve ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli Muzaffer Altuntaş Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Şüphelinin olay sonrası araçla gezdiği, öldürdüğü bacanağından aldığı kredi kartıyla altın aldığı o altınları başka bir kuyumcuda bozdurduğu anlar kameralara yansıdı. Ayrıca şüphelini annesiyle parkta buluştuğu sırada yakalandığı anlar kameralara yansıdı.