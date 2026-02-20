Trend
Son dakika! Bacanağını öldürdü, ormana attı, parasıyla altın aldı: Ahmet Şahin cinayetinde kan donduran detaylar
Son dakika haberi: İstanbul'da 24 Ocak'tan beri kayıp olan 49 yaşındaki Ahmet Şahin'in 'bana 3 milyon lira borcu vardı' diyen bacanağı Muzaffer Altuntaş (38) tarafından öldürülüp ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri önce cesedi atıldığı yerde buldu. Ardından şüpheli bacanak Muzaffer Altuntaş'ı gözaltına aldı. İşte kan donduran detaylar!
