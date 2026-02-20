Son dakika! Bacanağını öldürdü, ormana attı, parasıyla altın aldı: Ahmet Şahin cinayetinde kan donduran detaylar

DEFORME OLMUŞ CESET BULUNDU

Tecrübeli Kayıp Şahıslar Büro Ekipleri alanı dün taramaya aldı. Yaklaşık 1 saatlik bir arama sonucunda Ormanlık alanda üzerine çalılarla örtülü, kafası elleri ve bir kısmı yırtıcı ve kemirgen hayvanlar tarafından yenilmiş ceset buldu. Adli tıpa götürülen cesedin Ahmet Şahin'e ait olduğu ailesinden alınan kan örneğiyle de netleştirildi.

ANNESİ İLE PARKTA BULUŞUNCA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro ekipleri tüm bu çalışmaları yaparken şüpheli Muzaffer Altuntaş'ı da takibe almıştı. Altuntaş'ın ikamet ettiği Zeytinburnu'ndaki adreste bekleyen ekipler. Şüpheli eve girip çıkmayınca evden elinde bir çantayla çıkan annesini takibe aldı. Muzaffer Altuntaş ile annesi parkta buluştukları sırada gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İkinci kez gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde yine inkar etse de deliller ortaya çıkınca cinayeti itiraf etti. İlk beyanında; "Ahmet Şahin sanal bahis yüzünden borç batağına düştü. Benden 3 milyon liraya yakın para aldı. Ödemedi. Bugün yarın ödeyeceğim dedi ama ödemedi. Olay günü buluştuk parayı Arnavutköy'de birinden alacağız dedi. Oraya gittik bekledik gelen giden olmadı. Yeniköy mezarlığı tarafında gittik yine gelen giden olmadı. Aramızda tartışma çıktı. Bana silah çekti boğuşma yaşadık. Yere düşünce silah biranda ateş aldı" dediği öğrenildi.