Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem'i taşla öldürmüştü: Şüpheli Zekeriya A. tutuklandı!

SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem'i taşla öldürmüştü: Şüpheli Zekeriya A. tutuklandı!

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da Zekeriya A., 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla saldırdığı 12 yaşındaki Meryem Samou'nun ölümüne neden olmuştu. Dün yakalanan ve savunmasında "Para istedim vermeyince bıçakladım" diyen cani Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya ezıyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 15.01.2025 18:15 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 18:16
SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem’i taşla öldürmüştü: Şüpheli Zekeriya A. tutuklandı!

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin anne Güli Samou'nun "Çocuklarım tanımadıkları kişiye asla kapıyı açmazlar" ifadesi üzerinde çemberi daralttı. Aileyi tanıyan tüm kişiler inceleme altına alındı. Yapılan araştırmada bir tekstilce çalışan Zekeriya A.'nın olay günü işte olması gerekirken, mahallede eldiven takarak dolaştığı tespit edildi.

SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem’i taşla öldürmüştü: Şüpheli Zekeriya A. tutuklandı!

Yapılan incelemede Zekeriya A.'nın bir gün önce eşiyle birlikte çay içmeye ailenin evine geldiği ve bu sırada anne Güli Samaou'nun ertesi gün dışarı çıkacağı bilgisine ulaştığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem’i taşla öldürmüştü: Şüpheli Zekeriya A. tutuklandı!

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmeler üzerine şüpheli Zekeriya A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Önce cinayet işlediği iddialarını kabul etmeyen şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem’i taşla öldürmüştü: Şüpheli Zekeriya A. tutuklandı!

"TAŞLA BAŞLARINA VURDUM"

Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin "Bir gün önce elektrik işleri var diyerek beni eve çağırdılar. Olay günü eve gittim. Evde çocuklar vardı.

SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem’i taşla öldürmüştü: Şüpheli Zekeriya A. tutuklandı!

İşimi yaparken onlara 'para verecek misiniz?' diye sorunca kendilerinde para olmadığını söylediler. Bir anda öfkelendim. Sobanın yanında bulduğum taşla başlarına vurdum" dediği öğrenildi.

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