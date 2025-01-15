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SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem'i taşla öldürmüştü: Şüpheli Zekeriya A. tutuklandı!
SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem'i taşla öldürmüştü: Şüpheli Zekeriya A. tutuklandı!
Son dakika: İstanbul Bağcılar'da Zekeriya A., 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla saldırdığı 12 yaşındaki Meryem Samou'nun ölümüne neden olmuştu. Dün yakalanan ve savunmasında "Para istedim vermeyince bıçakladım" diyen cani Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya ezıyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 18:16