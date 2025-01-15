SON DAKİKA: Bağcılar’da 12 yaşındaki Meryem’i taşla öldürmüştü: Şüpheli Zekeriya A. tutuklandı!

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin anne Güli Samou'nun "Çocuklarım tanımadıkları kişiye asla kapıyı açmazlar" ifadesi üzerinde çemberi daralttı. Aileyi tanıyan tüm kişiler inceleme altına alındı. Yapılan araştırmada bir tekstilce çalışan Zekeriya A.'nın olay günü işte olması gerekirken, mahallede eldiven takarak dolaştığı tespit edildi.