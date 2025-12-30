Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Bağdat Caddesi’ndeki lüks oto galeri iddiaları büyüyor: 10 milyar TL’lik vurgun mu? Açıklama geldi

Bağdat Caddesi'ndeki S Class Oto'nun bir anda boşalması "10 milyar TL'lik vurgun" iddialarını büyütürken, şu aşamada emniyete yalnızca konsinye bırakılan aracına ulaşamadığını söyleyen 1 kişinin şikâyeti olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerek bugün galeride kalan araçlar polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. Araçların satılması için galeriye teslim eden kişilere tekrar verileceği öne sürüldü. Galerinin daha önce kurşunlanması ve bir çetenin 20 milyon TL haraç istediği öğrenildi. O galeri sessizliğini bozdu sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; "Bu süreçte tüm müşteri portföyümüzün, iş ortaklarımızın ve dostlarımızın sağduyu, sabır ve anlayışla süreci takip etmelerini rica ederiz." denildi.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:49