SON DAKİKA | Bahriye Kalaycı boşandıktan 4 gün sonra katledilmişti! Acının ortasında kanlı hesaplaşma

Son dakika haberi: Konya'da eski eşi Fatih Uluşan tarafından öldürülen Bahriye Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı, damadının eniştesi Mükremin Armutçu'yu yaraladı. Kalaycı ifadesinde tehdit edildiğini söyledi.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 09.05.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 06:53
Son dakika haberi: Konya'da boşandıktan 4 gün sonra eski eşi Bahriye Kalaycı'yı (24) götürdüğü tarlada 55 yerinden bıçaklayarak katleden Fatih Uluşan (29) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bahriye'nin babası Ahmet Kalaycı (59), katilin eniştesi Mükremin Armutcu'yu çıkan tartışmada bıçakladı. Gözaltına alınan Kalaycı, "Bana kızına yaptıklarımızı sana da yapacağız dediler. Nasıl oldu anlamadım" dedi. Tutuklanan Kalaycı'nın, Armutcu'nun şikayeti geri çekmesinin ardından tahliye edildiği öğrenildi.

2 Kasım 2024'te merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşanan olayda, Fatih Uluşan 2023 yılında boşandığı çocuğunun annesi Bahriye Kalaycı'yı aracıyla evinden almış, daha sonra genç kadını götürdüğü kendisine ait tarlada 11'i öldürücü olmak üzere 55 bıçak darbesiyle katletmişti.

Aynı bıçakla kendisine de zarar veren Kalaycı, tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Mart'ta görülen karar duruşmasında Fatih Uluşan, hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

TEHDİT İDDİASI

Geçtiğimiz 8 Mart günü yine İsmil Mahallesinde yaşanan olayda, etli ekmek dükkanı işleten baba Ahmet Kalaycı, kızının katil zanlısı Fatih Uluşan'ın eniştesi Mükremin Armutcu ile iş yerinin önünde karşılaştı.

Eczaneye gittiği öğrenilen Armutcu ile Kalaycı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kalaycı, Armutcu'yu bıçaklayarak yaraladı. Ahmet Kalaycı ifadesinde, "Bana kızıma yaptıklarımızı sana da yapacağız dediler. Tartıştık, birbirimize küfür ettik, bıçağın farkında bile değildim" dedi.

Mükremin Armutcu bir süre sonra şikayetini geri çekmesi üzerine Ahmet Kalaycı'nın da tahliye edildiği öğrenildi.

