SON DAKİKA… Bakan Akın Gürlek'in tapu kayıtlarına yasadışı biçimde ulaşmışlardı! CHP'nin bal tuzağı ortaya çıktı

SON DAKİKA… Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan 3 tapu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı. İkisi tapu müdürü biri tekniker 3 kamu görevlisinin tapu bilgilerini CHP yönetimine aktardıkları ortaya çıktı. CHP'nin, verileri tapu görevlilerinden bal tuzağı yöntemiyle elde ettiği anlaşıldı. Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar Akdağ, ifadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını anlattı. İşte detaylar…

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 25.03.2026 07:01
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan 3 tapu görevlisinin, elde ettikleri verileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ulaştırdığı ortaya çıkmıştı. CHP'nin, verileri tapu görevlilerinden bal tuzağı yöntemiyle elde ettiği öğrenildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde tekniker olarak görev yapan Diyar Akdağ, Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü olan Muharrem Demiröz ve Çorum Boğazkale Tapu Müdürü Veli Sabancılar'ın PKK/KCK ve FETÖ bağlantısını kullanarak Bakan Gürlek'in verilerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ulaştırdığı ortaya çıkmıştı.

Usulsüz sorgulama yapan 3 tapu görevlisi açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı. SABAH'ın ortaya çıkardığı Özgür Özel'in kirli ağı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Antalya Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan ve Antalya'nın Kaş ilçesinde görev yapan tapu teknikeri Diyar Akdağ, jandarma sorgusundaki 'Ayşegül' ismiyle bildiği bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını söyledi.

Şüpheli Diyar Akdağ, yaptığı sorgulama sonucu Bakan Gürlek'e ait 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri Ayşegül K. isimli kişiye ilettiğini belirtti. Şüpheli ayrıca, "Ayşegül K.'nın beni kullandığını görevden uzaklaştırılınca anladım" ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E 8 KEZ ÇAĞRI BIRAKTI

Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ, Bakan Gürlek'in kayıtlarını en fazla 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladı. Diyar Akdağ, Özgür Özel ile irtibatı, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek suçundan sabıkalı Ayşegül K. ile sağladı. Ayşegül K.'ya ait hattın, 28 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli Diyar Akdağ'ın çevresi ve olası bağlantılarına ilişkin dikkat çeken iddialar da gündemde. Buna göre, Diyar Akdağ'ın sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Ayşegül K. isimli kişi daha önce "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan sabıkalı.

Ayrıca Ayşegül K.'nın bazı CHP'li üst düzey siyasi isimlerle temas içerisinde olduğu iddialarının araştırıldığı, şüphelinin babası Dursun Akdağ'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu ve onun da bu sorgu kayıtlarını CHP'li yerel yöneticilerle paylaştığına yönelik iddiaların da inceleme konusu olduğu belirtildi. Bu arada Diyar Akdağ, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.