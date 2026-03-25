SON DAKİKA… Bakan Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına yasadışı biçimde ulaşmışlardı! CHP’nin bal tuzağı ortaya çıktı

SON DAKİKA… Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasadışı şekilde sorgulayan 3 tapu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı. İkisi tapu müdürü biri tekniker 3 kamu görevlisinin tapu bilgilerini CHP yönetimine aktardıkları ortaya çıktı. CHP'nin, verileri tapu görevlilerinden bal tuzağı yöntemiyle elde ettiği anlaşıldı. Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur Diyar Akdağ, ifadesinde sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını anlattı. İşte detaylar…