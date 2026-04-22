Son dakika | Bakan Gürlek SABAH’a açıkladı: Sosyal medyaya kimlik doğrulamalı giriş nasıl olacak? İşte yeni düzenlemenin detayları

KURALA UYMAYAN PLATFORMLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

KİMLİK doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarını kademeli ve ağır yaptırımlar bekliyor: Küresel cironun yüzde 3'üne kadar idari para cezası. Reklam yasağı. İnternet trafiği bant genişliğinin %50'den %90'a kadar daraltılması (bant daraltma). Ayrıca, katalog suçlara konu içerikleri yayan hesapların gerçek kimlik bilgilerinin adli mercilerce talep edilmesi durumunda, platformların bu bilgileri en geç 30 gün içinde vermesi zorunlu olacak.

SAHTE VE BOT HESAPLARA GEÇİT YOK

Düzenleme ile bot ve sahte hesapların önüne geçilmesi, sadece gerçek kişilerin kaydolabilmesi hedefleniyor. Mevcut durumda sahibinden.com gibi platformlarda uygulanan e-Devlet doğrulama sistemine benzer bir yapı kurulacak. Elde edilen veriler sadece cumhuriyet savcıları veya hâkimler tarafından, münhasıran bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında kullanılabilecek.