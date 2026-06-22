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SON DAKİKA | Barış Boyun örgütünün hukuk ağı deşifre oldu! Gizli tanık 'Kartal' her şeyi anlattı
SON DAKİKA | Barış Boyun örgütünün hukuk ağı deşifre oldu! Gizli tanık 'Kartal' her şeyi anlattı
Son dakika haberi: İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz haftalarda düzenlenen operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 6'sı örgüt yöneticilerinin ve üyelerinin avukatı 33 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın en kritik unsurlarından biri olan gizli tanık "Kartal", örgütün avukat yapılanması ve "cemaat" adı verilen haraç toplantılarının işleyişi hakkında kan donduran detaylar paylaştı.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 06:35