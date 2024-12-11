SON DAKİKA... Barış Boyun’un 4 adamını uykusunda infaz etmişti! SABAH katliamın şifresine ulaştı: Dikkat çeken köstebek detayı!

Geçtiğimiz cumartesi günü de benzer bir katliam da Gürcistan'da yaşanmıştı. Aralarında Barış Boyun ile birlikte İtalya'da tutuklu Fatih Çançin'in oğlu Çağatay Çançin'de yer aldığı 4 kişi, bir süre önce karıştıkları bir dizi suç nedeni ile Gürcistan'a kaçtı.