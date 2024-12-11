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SON DAKİKA... Barış Boyun’un 4 adamını uykusunda infaz etmişti! SABAH katliamın şifresine ulaştı: Dikkat çeken köstebek detayı!
SON DAKİKA... Barış Boyun’un 4 adamını uykusunda infaz etmişti! SABAH katliamın şifresine ulaştı: Dikkat çeken köstebek detayı!
SON DAKİKA… İtalya'da tutuklu bulunan çete lideri Barış Boyun'un 4 adamı Gürcistan'daki evlerinde infaz edildi. 4 kişiyi kurşuna düzen 2 saldırganın polis tarafından yakalandığı öğrenildi. İnfazdan kısa bir süre önce Gürcistan'a giriş yaptığı belirlenen tetikçilerle ilgili SABAH'ın ulaştığı detaylar dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:15