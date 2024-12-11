Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Barış Boyun’un 4 adamını uykusunda infaz etmişti! SABAH katliamın şifresine ulaştı: Dikkat çeken köstebek detayı!

SON DAKİKA... Barış Boyun’un 4 adamını uykusunda infaz etmişti! SABAH katliamın şifresine ulaştı: Dikkat çeken köstebek detayı!

SON DAKİKA… İtalya'da tutuklu bulunan çete lideri Barış Boyun'un 4 adamı Gürcistan'daki evlerinde infaz edildi. 4 kişiyi kurşuna düzen 2 saldırganın polis tarafından yakalandığı öğrenildi. İnfazdan kısa bir süre önce Gürcistan'a giriş yaptığı belirlenen tetikçilerle ilgili SABAH'ın ulaştığı detaylar dikkat çekti!

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:15
SON DAKİKA... Barış Boyun’un 4 adamını uykusunda infaz etmişti! SABAH katliamın şifresine ulaştı: Dikkat çeken köstebek detayı!

SON DAKİKA HABERİ… Barış Boyun suç örgütü birkaç ay arayla iki kanlı infaz yaşadı. Barış Boyun grubuna mensup 6 kişinin geçtiğimiz yıl, Yunanistan'da bir otomobilde seyir halinde ilerlerken kurşun yağmuruna tutulmuştu.

SON DAKİKA... Barış Boyun’un 4 adamını uykusunda infaz etmişti! SABAH katliamın şifresine ulaştı: Dikkat çeken köstebek detayı!

Geçtiğimiz cumartesi günü de benzer bir katliam da Gürcistan'da yaşanmıştı. Aralarında Barış Boyun ile birlikte İtalya'da tutuklu Fatih Çançin'in oğlu Çağatay Çançin'de yer aldığı 4 kişi, bir süre önce karıştıkları bir dizi suç nedeni ile Gürcistan'a kaçtı.

SON DAKİKA... Barış Boyun’un 4 adamını uykusunda infaz etmişti! SABAH katliamın şifresine ulaştı: Dikkat çeken köstebek detayı!

EV KİRALADILAR

İddiaya göre geçtiğimiz aylarda çete Lideri Emrah Ayverdi'nin de bulunduğu bir düğün salonuna düzenlenen bombalı saldırıda adı geçen Çağatay Çançin (20), Barış Vedat Dinç (27), Furkan Ömer Tükenmez(24), Abdulkadir Sever (19) ve U. ismindeki bir kişi, Tiflis'te Sharashidze Caddesinde bulunan 39 numaralı evi kiralayarak birlikte yaşamaya başladı.

SON DAKİKA... Barış Boyun’un 4 adamını uykusunda infaz etmişti! SABAH katliamın şifresine ulaştı: Dikkat çeken köstebek detayı!

KÖSTEBEK KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞ

Ancak U. isimli şahıs, bir süredir karşı grup ile temas halindeydi ve iki saldırgana içeriden bilgi sızdırıyordu.

SON DAKİKA... Barış Boyun’un 4 adamını uykusunda infaz etmişti! SABAH katliamın şifresine ulaştı: Dikkat çeken köstebek detayı!

U. geçtiğimiz Cumartesi günü herkesin uyduğu sırada gizlice evden ayrıldı ve kapıyı saldırganların girmesi için açık bıraktı. Bu kişinin evden çıkmasından dakikalar sonra, eve tetikçiler girdi.

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