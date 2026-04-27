SON DAKİKA… Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku dosyasındaki sır operasyonu SABAH’a anlattı: Ankara’daki sinyal her şeyi değiştirdi!

SON DAKİKA… Türkiye, nefesini tuttu Gülistan Doku dosyasındaki gelişmelere kilitlendi. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiği belirlendi. Soruşturmayı üstlenen Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e soruşturmayla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi. Başsavcı Ebru Cansu, göreve geldiğinde Gülistan Doku ile ilgili 7 klasörlük bir dosya olduğunu şu an ise dosyanın 14 klasöre ulaştığını söyledi. Soruşturmanın kırılma noktası ise Ankara'dan alınan sinyaldi… İşte detaylar…