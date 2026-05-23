SON DAKİKA… Bayram tatili yoğunluğu başladı! Trafik durma noktasına geldi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!

SON DAKİKA… 9 günlük Kurban Bayramı tatili için büyük göç başladı! 10 milyondan fazla vatandaşın seyahatte olacağı tatilin ilk gününde trafik yoğunluğu başladı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşte bayram tatili trafiğinde son durum!

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 23.05.2026 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 12:46
SON DAKİKA… 9 günlük Kurban Bayramı tatili için büyük göç başladı! 10 milyondan fazla vatandaşın seyahatte olacağı tatilin ilk gününde trafik yoğunluğu başladı.

2 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU...

Turistik ilçeleriyle öne çıkan Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle Aydın-Muğla kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Menteşe merkezi girişinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yoğunluk dronla görüntülendi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, durdurdukları araçların sürücülerine emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi Kapantepe Viyadüğü mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle ara ara yoğunluk artıyor. Ankara istikametinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU GECE SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla birlikte gece saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinde araç yoğunluğu arttı.

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşlarken, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası yönüne geçişlerde bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. Tatil yolunda olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların tatilin birinci günü sabahında erkenden yola çıkmaya başlamasıyla Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği ve Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlandığı Akyazı bölgesinde trafik durma noktasına geldi.

İki otoyolun kesişim noktasında yaşanan kilitlenme sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğunluğun Hendek-Akyazı bölgesinden başlayarak Akyazı kesimine kadar uzandığı görüldü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler adım adım ilerleyebilirken, bölgede oluşan araç yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan, trafikten yorulan vatandaşlar emniyet şeridine ve park alanlarına araçlarını park ederek dinlenmeyi tercih etti. Güzergah üzerinde görev yapan trafik polisleri, ulaşımın aksamaması ve meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için denetimlerini artırırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyardı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TEDBİR MESAJI: LÜTFEN HIZ KURALLARINA UYALIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuğa çıkacaklara uyarıda bulundu. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram yolculuklarının başlamasıyla yollarda trafik yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını belirtti.

Vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal, telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."

