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Son Dakika: Bebek katili hastanelerin ruhsatları iptal edildi! “Yenidoğan Çetesi” soruşturma kapsamında hangi hastaneler var?

Son Dakika: Türkiye gündemine bomba gibi düşen "Yenidoğan Çetesi" soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. SGK'dan 8 bin TL almak için yeni doğan bebekleri ölüme terk eden çete, 3 bakanlığın gizli bir şekilde yürüttüğü operasyon ile çökertildi. CİMER'e yapılan başvuru üzerine başlatılan soruşturmada kan donduran, insanlık suçu niteliğindeki detaylar gün yüzüne çıktı. Anlaşmalı özel hastanelerle yeni doğan bebekler üzerinde haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine sebep olan çeteye ilişkin iddianamede geçen hastanelerin ruhsatları Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edildi. Yürütülen kapsamlı soruşturmada her gün yeni hastanelerin isimlerinin de eklendiği liste Bakanlık tarafından tek tek ifşalandı! İşte, ruhsatı iptal edilen bebek katili hastanelerin listesi…

Giriş Tarihi: 20.10.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:17
Son Dakika: Bebek katili hastanelerin ruhsatları iptal edildi! Yenidoğan Çetesi soruşturma kapsamında hangi hastaneler var?

SGK'dan günlük 8 bin TL alabilmek adına yeni doğan bebekleri günlerce yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından onlarca hastanenin ruhsatları iptal edildi. Yüzlerce ailenin mağdur olduğu soruşturma kapsamında, çete mensuplarının gülerek hatta alay ederek masum yeni doğan bebekleri kasten öldürdüğüne ilişkin raporlar geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı. 12 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle birlikte hareket ederek önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk eden ve ölümlerine neden olup haksız kazanç sağlayan çetenin çökertilmesinin ardından Bakanlık hemen o bebek katili hastanelerin ruhsatlarının iptali ile ilişkin çalışmalara başladı. İşte, insanlık suçu işleyen o hastanelerin listesi haberin devamında...

Son Dakika: Bebek katili hastanelerin ruhsatları iptal edildi! Yenidoğan Çetesi soruşturma kapsamında hangi hastaneler var?

TEK TEK İFAŞ EDİLDİ!

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

İddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Son Dakika: Bebek katili hastanelerin ruhsatları iptal edildi! Yenidoğan Çetesi soruşturma kapsamında hangi hastaneler var?

BEBEK KATİLİ HASTANELERİN RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ!

Anlaşmalı olarak yeni doğan bebekleri ölüme terk eden hastanelerin listesi Sağlık Bakanlığı tarafından tek tek ifşalandı! Ruhsatları iptal edilen hastanelerin isimleri şu şekilde sıralandı;

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Şafak Hastanesi Bağcılar

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Çorlu Reyap Hastanesi

Son Dakika: Bebek katili hastanelerin ruhsatları iptal edildi! Yenidoğan Çetesi soruşturma kapsamında hangi hastaneler var?

BEBEKLER KAMU HASTANELERİNE SEVK EDİLDİ
Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt'ta bulunan Özel Reyap Hastanesi'nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi. Avcılar'daki Özel Avcılar Hospital'de yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi gören kuvözdeki 8 bebek, kamuya ait sağlık kuruluşlarına özel donanımlı ambulanslara alınarak nakledildi. Bağcılar'da bulunan Reyap Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ve bebekler kamu hastanesine sevk edildi.

Son Dakika: Bebek katili hastanelerin ruhsatları iptal edildi! Yenidoğan Çetesi soruşturma kapsamında hangi hastaneler var?

"3 BAKANLIK GİZLİ BİR ŞEKİLDE OPERASYONU BAŞLATTI"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Yeni doğan Çetesi" soruşturma kapsamında yaptığı açıklama şöyle;

"Çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış ve ölümüne sebebiyet vermiş, cani bir çeteden bahsediyoruz. Bir baba olarak çok üzgünüm. Bu çeteyi biz çökerttik, bu çeteyi devletin gücü ile çok gizli operasyonlarla çökerttik. Bu çete maalesef insanlıktan nasibini almamış, sağlıkçı demiyoruz biz bunlara. Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar. Ancak delil anlamında bir şey bulamıyorlar ama şunu fark ediyorlar, "burada bir sıkıntı var" diye bana geliyorlar. Burada biz ne yaptık? Sağ olsun mali bürodan bir amir arkadaşımızı çağırdık, ben çağırdım. Kendi hukuk müşavirimiz ve amir arkadaşımız. Bunu çok gizli bir teknik takiple bulabiliriz dedik. 3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık.

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