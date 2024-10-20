Son Dakika: Bebek katili hastanelerin ruhsatları iptal edildi! “Yenidoğan Çetesi” soruşturma kapsamında hangi hastaneler var?

Son Dakika: Türkiye gündemine bomba gibi düşen "Yenidoğan Çetesi" soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. SGK'dan 8 bin TL almak için yeni doğan bebekleri ölüme terk eden çete, 3 bakanlığın gizli bir şekilde yürüttüğü operasyon ile çökertildi. CİMER'e yapılan başvuru üzerine başlatılan soruşturmada kan donduran, insanlık suçu niteliğindeki detaylar gün yüzüne çıktı. Anlaşmalı özel hastanelerle yeni doğan bebekler üzerinde haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine sebep olan çeteye ilişkin iddianamede geçen hastanelerin ruhsatları Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edildi. Yürütülen kapsamlı soruşturmada her gün yeni hastanelerin isimlerinin de eklendiği liste Bakanlık tarafından tek tek ifşalandı! İşte, ruhsatı iptal edilen bebek katili hastanelerin listesi…