Son Dakika: Bebek katili hastanelerin ruhsatları iptal edildi! “Yenidoğan Çetesi” soruşturma kapsamında hangi hastaneler var?

"3 BAKANLIK GİZLİ BİR ŞEKİLDE OPERASYONU BAŞLATTI"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Yeni doğan Çetesi" soruşturma kapsamında yaptığı açıklama şöyle;

"Çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış ve ölümüne sebebiyet vermiş, cani bir çeteden bahsediyoruz. Bir baba olarak çok üzgünüm. Bu çeteyi biz çökerttik, bu çeteyi devletin gücü ile çok gizli operasyonlarla çökerttik. Bu çete maalesef insanlıktan nasibini almamış, sağlıkçı demiyoruz biz bunlara. Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar. Ancak delil anlamında bir şey bulamıyorlar ama şunu fark ediyorlar, "burada bir sıkıntı var" diye bana geliyorlar. Burada biz ne yaptık? Sağ olsun mali bürodan bir amir arkadaşımızı çağırdık, ben çağırdım. Kendi hukuk müşavirimiz ve amir arkadaşımız. Bunu çok gizli bir teknik takiple bulabiliriz dedik. 3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık.