SON DAKİKA... Bebek Otel’de uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlemişti! İşte Muzaffer Yıldırım’ın cep telefonundan çıkanlar: İş insanı ve oyuncular…

Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu anlaşıldı! Kumar partileri düzenleyen otel sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanırken, cep telefonundan çıkan arşiv şaşkınlık yarattı! Kamera sistemi ile kumar ve uyuşturucu kullanan isimleri kayda alan Yıldırım'ın telefonundan iş insanları, oyuncular, ünlü simaların arşivi ve birçok yazışmalar ortaya çıktı. İşte SABAH'ın ulaştığı çarpıcı detaylar…

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 13.04.2026 06:47 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 06:51
Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu.

TELEFON ARŞİVİ DİKKAT ÇEKTİ

Muzaffer Yıldırım'ın partilerde çekilen ünlülere ait görüntüleri tek tek arşivlediği skandalını SABAH duyurmuştu. Muzaffer Yıldırım'ın telefonun incelemesi tamamlandı. Telefondan, kumar oynayan iş insanları, oyuncular, ünlü simaların arşivi ve birçok yazışmalar ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKEN 'BARIŞ ARDUÇ' DETAYI…

Bebek Otel'in sahibi olmakla kalmayıp aynı zamanda yapımcı olan Yıldırım'ın üstlendiği filmlerden biri de Gupse Özay'ın 'Gupi' isimli animasyon filmiydi.

Telefonda çıkan en dikkat çekici fotoğraf ise Özay'ın eşi ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar oynadığına dair anlar oldu. Önündeki pullarla poz veren Arduç'un o fotoğrafı Yıldırım'ın şantaj arşivinin arasındaki yerini aldı.

KUMAR MASASINDA ÜNLÜLER

Fotoğraflarda Muzaffer Yıldırım'ın özellikle kumar oynarken, kimisinin habersiz çekim olduğu kimisinin ise öz çekim yaparak arşive attığı görüldü. Kumar masalarında iş insanları ve ünlü isimlerin olması dikkat çekti.

Bazı fotoğrafların 2017 tarihli olması Yıldırım'ın oteline gelen, kumar oynayan herkesin kayıt altına aldığı iddialarını destekledi. Oynanan kumarlara ilişkin not kağıtlarının da bulunduğu telefonda uyuşturucu madde içerikli fotoğraflarda yer aldı.

"E.G. İSTANBUL'UN EN COOL KIZI BENCE…"

Bir diğer dikkat çeken detay ise Muzaffer Yıldırım ve Clubhouse Bebek'in sahibi oyuncu ve iş insanı Menderes Utku arasında geçen WhatsApp yazışmaları oldu. Burada Yıldırım'ın açık açık kadın ayarladığı, otellere ve mekanlara gönderdiği tespit edildi.

( Menderes Utku )

Konuşma içeriklerinde Yıldırım'ın ünlü bir oyuncunun mail adresini, telefon numarasını ve kız arkadaşının bilgilerini atarak, "E.G. İstanbul'un en cool kızı bence" dediği, Utku'nun cevap olarak ise "Hadi yarın gezdireyim. Telefonu var mı?" dediği ve Yıldırım'ın da "Göndereceğim, çocuk da öyle bizle basket oynadı" dediği görüldü.

