Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! Bebek Otel’i şantaj üssüne dönüştürmüş! Muzaffer Yıldırım'ın şantaj deposu bulundu, yüzlerce kaset çıktı!
SON DAKİKA! Bebek Otel’i şantaj üssüne dönüştürmüş! Muzaffer Yıldırım'ın şantaj deposu bulundu, yüzlerce kaset çıktı!
Son dakika haberi: VIP uyuşturucu partilerinin düzenlendiği Bebek Oteli'nin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı rezidanstan şantaj arşivi çıktı. Oteldeki VIP partilerde çekilen ünlülere ait görüntüleri Yıldırım'ın tek tek arşivlediği ve kumarhaneye dönüştürdüğü rezidansının deposunda sakladığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 17.01.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 06:22