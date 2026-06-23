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SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul'da yakalandı! İşte şebekenin 'kör nokta' planı...
SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul'da yakalandı! İşte şebekenin 'kör nokta' planı...
Uluslararası uyuşturucu ağına bağlı bir zehir şebekesi; "Kör Nokta" planıyla hakarete geçti. Şebekenin; İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a başlattığı zehir sevkiyatı İstanbul Emniyeti'nce deşifre edildi. Uluslararası uyuşturucu şebekesinin "Masum" görüntüsünü paravan olarak kullandığı ve uluslararası suç dünyasında "Bebek Yüzlü Kokain Kuryesi" olarak adlandırılan Ukrayna uyruklu uyuşturucu kuryesi Nikita ve suç ortağı diğer kurye uçağa binip kaçmak üzereyken yakalandı.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 06:44