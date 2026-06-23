Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul'da yakalandı! İşte şebekenin 'kör nokta' planı...

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul'da yakalandı! İşte şebekenin 'kör nokta' planı...

Uluslararası uyuşturucu ağına bağlı bir zehir şebekesi; "Kör Nokta" planıyla hakarete geçti. Şebekenin; İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a başlattığı zehir sevkiyatı İstanbul Emniyeti'nce deşifre edildi. Uluslararası uyuşturucu şebekesinin "Masum" görüntüsünü paravan olarak kullandığı ve uluslararası suç dünyasında "Bebek Yüzlü Kokain Kuryesi" olarak adlandırılan Ukrayna uyruklu uyuşturucu kuryesi Nikita ve suç ortağı diğer kurye uçağa binip kaçmak üzereyken yakalandı.

Emir SOMER
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 06:44
SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

Son dakika haberi: Uyuşturucu ile mücadelede kararlı ve seri operasyonlar düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; çok önemli bir operasyona daha imza attı.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a uzanan uluslararası uyuşturucu ağını deşifre etti.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

"Kör Nokta" planını uygulayan uyuşturucu şebekesinde; söz konusu plan kapsamında birbirlerini hiç görmeyen uyuşturucu kuryeleri ve alıcıların arasındaki şifre zinciri çözüldü.

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SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

Film gibi operasyon; 18 Haziran Perşembe günü başladı. İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a "Kör Nokta" planı uygulayan uluslararası uyuşturucu şebekesinin yabancı uyruklu iki kuryesi, uyuşturucu maddeleri Kanarya Adaları'ndan teslim alarak hava yoluyla İstanbul'a getirdi.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

İŞTE ŞEBEKENİN "KÖR NOKTA" PLANI...

İstanbul'a adım atan kuryeler, alıcıların kendilerine yönlendirdiği bir ticari taksiye uyuşturucu valizini teslim etti.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

Şebekenin "Kör Nokta" planı kapsamında uyuşturucu maddeleri teslim alan alıcılar ile getiren kuryeler hiç yüz yüze gelmedi.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

Adım adım takipte olan İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve İstanbul Narkotik Masası Polisleri; aynı anda operasyona başladı.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

Operasyon düzenlenen ticari taksinin bagajındaki valizde; piyasa değeri milyon liraları bulan 23 kilo 350 gram Kokain maddesi ele geçirildi.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

Araçta bulunan ve uyuşturucu madeleri teslim alan Volkan A. ile İsa Ç. ve iki zehir kuryelerinden biri olan Savelii Lobanov isimli üç kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

MASUM YÜZÜYLE TERCİH EDİLDİ

Uyuşturucu maddeleri ülkemize getiren ve taksiye teslim eden "Bebek Yüzlü" diğer Kokain kuryesi Ukrayna uyruklu Nikita, uçağa binerek ülkemizden kaçmak üzereyken operasyon kapsamında gözaltına alındı.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

Uçağa binmek üzereyken yakalanan ve uluslararası uyuşturucu şebekesinin "Masum" görüntüsünü paravan olarak kullandığı Ukrayna uyruklu Nikita'nın uluslararası suç dünyasında "Bebek Yüzlü Kokain Kuryesi" olarak adlandırıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

Masum ve çocuksu yüz hatlarıyla dikkat çeken ve polise yakalanmaması için şebeke tarafından özellikle seçilen Nikita'nın, uluslararası uyuşturucu ticaretinin en kritik halkalarından biri olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2'si Türk, 2'si yabancı uyruklu kurye olmak üzere toplam dört kişi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi 4'ü de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

SON DAKİKA | ‘Bebek yüzlü’ ölüm kuryesi İstanbul’da yakalandı! İşte şebekenin ’kör nokta’ planı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce; gençliğimizi ve geleceğimizi zehirlemek isteyen odaklara karşı operasyonların aralıksız ve en üst seviyedeki kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

#İSPANYA #İSTANBUL #UKRAYNA