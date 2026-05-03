SON DAKİKA: Beykoz'daki feci ölümde vazo iddiası! Alican Tekin katledilmişti! Katil Murat Kaan Günaydın'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beykoz'da kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen 35 yaşındaki Alican Tekin cinayetinde inanılmaz bir gelişme yaşandı. 24 Nisan'da meydana gelen kan donduran olayın altından öyle bir detay çıktı ki, duyanlar kulaklarına inanamadı. Murat Kaan Günaydın ve eşinin de ifadesi ortaya çıktı. Peki, olay yerinde hiçbir bıçak izine rastlanmayan o korkunç günde aslında neler yaşandı?

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 03.05.2026 11:45
İstanbul Beykoz'da yaşanan korkunç ölüm olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada sır perdesi nihayet aralandı. Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde komşular arasında çıkan ve Alican Tekin'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tartışmanın detayları ortaya çıktı. İlk etapta "kavgayı ayırmak isterken 6 yerinden bıçaklandı" şeklinde gündeme gelen Beykoz'daki olayda acı gerçek, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.

OLAYIN FİTİLİNİ 'SU SİPARİŞİ' ATEŞLEDİ

Akıllara durgunluk veren olayların fitili, 6 katlı binada yaşayan 25 yaşındaki vücut geliştirme eğitmeni Murat Kaan Günaydın'ın eve su siparişi vermesiyle ateşlendi. İddiaya göre Günaydın, suyu getiren kurye E.A. ile 'üslup' nedeniyle kapıda sözlü bir tartışmaya girdi. İşte tam bu sırada, yıllardır alt katından gelen gürültülerden şikayetçi olan üst kat komşusu 35 yaşındaki Alican Tekin duruma müdahil oldu ve kavgaya dahil oldu.

KENDİ SİLAHI OLAN VAZO SONUNU GETİRDİ

Kurye ile yaşanan tartışmanın ardından komşular arasında tansiyon bir anda geri dönülemez bir noktaya ulaştı. Sözlü atışmaların küfür ve hakaretlere dönüşmesi üzerine eline kahverengi porselen bir vazo alan Tekin, alt kata inerek Günaydın'ın kapısına dayandı. Tekin'in, elindeki dev vazoyu komşusunun başına bütün gücüyle vurmasıyla olanlar oldu.

BIÇAK DEĞİL, VAZO KIRIKLARI ÇIKTI

Başındaki darbeyle neye uğradığını şaşıran Günaydın ile Tekin arasında bina koridorunda şiddetli bir arbede yaşandı. Yere düşerek paramparça olan porselen vazo, o anlarda adeta ölümcül bir silaha dönüştü. Görenlerin kanını donduran boğuşma esnasında yerdeki keskin vazo parçaları, Alican Tekin'in göğüs, kasık ve el gibi kritik noktalarına saplandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak toprağa verildi. Olay yerinde yapılan polis incelemelerinde ise hiçbir bıçağa rastlanmaması ve tanık ifadelerinde bıçak kelimesinin geçmemesi, ölümün vazo kırıkları nedeniyle gerçekleştiğini kesinleştirdi.

"6 YILDIR HUSUMETLİYİZ"

Tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Kaan Günaydın, verdiği ifadede kanlı biten olayın geçmişine de ışık tuttu. Komşusuyla 2020 yılından bu yana gürültü meselesi yüzünden husumetli olduklarını belirten Günaydın, "Kapıma geldi ve elindeki vazo ile kafama vurdu. Vazo parçalandı. Yerdeki vazo parçalarının üzerinde boğuştuğumuzu hatırlıyorum. Onu itip evime kaçtım, ayrılmadan önce yerde kanlar olduğunu gördüm" diyerek kendini savundu. Olayın tanığı olan kurye ve şüphelinin eşinin polise verdiği ifadeler de koridorda yaşanan korkunç arbedeyi ve sır perdesini aralayan 'vazo' detayını doğruladı. Soruşturma tüm detaylarıyla sürdürülüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
