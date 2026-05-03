SON DAKİKA: Beykoz’daki feci ölümde vazo iddiası! Alican Tekin katledilmişti! Katil Murat Kaan Günaydın’ın ifadesi ortaya çıktı

BIÇAK DEĞİL, VAZO KIRIKLARI ÇIKTI

Başındaki darbeyle neye uğradığını şaşıran Günaydın ile Tekin arasında bina koridorunda şiddetli bir arbede yaşandı. Yere düşerek paramparça olan porselen vazo, o anlarda adeta ölümcül bir silaha dönüştü. Görenlerin kanını donduran boğuşma esnasında yerdeki keskin vazo parçaları, Alican Tekin'in göğüs, kasık ve el gibi kritik noktalarına saplandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak toprağa verildi. Olay yerinde yapılan polis incelemelerinde ise hiçbir bıçağa rastlanmaması ve tanık ifadelerinde bıçak kelimesinin geçmemesi, ölümün vazo kırıkları nedeniyle gerçekleştiğini kesinleştirdi.