SON DAKİKA | Bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadelerine SABAH ulaştı

İddiaya göre arkadaşlarıyla pazarda alışveriş yaptıkları sırada iki çocuk şüpheliden biri Minguzzi'ye laf atınca sözlü tartışma yaşandı. B.B.(15) ve U.B.(16) isimli iki saldırgan çocuk, Mattia Minguzzi'ye bıçakla saldırdı, yerde tekmeledi.



