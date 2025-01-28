Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadelerine SABAH ulaştı

SON DAKİKA | Bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadelerine SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Kadıköy'deki bit pazarında Özel İtalyan Lisesi öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi'yi(15) bıçakla ağır yaralayan iki çocuk şüphelinin ifadelerine SABAH ulaştı. Bıçağı kullanan B.B.(15), kendilerine laf atıldığını iddia ederek, "Mutfak eşyaları satan bir tezgahtan aldığım meyve bıçağını aldım. Onlara doğru salladım ama yabancı çocuğa denk geldi" dedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 06:16
SON DAKİKA | Bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadelerine SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, iki arkadaşıyla birlikte geçen cuma günü kaykay malzemeleri ve giysileri satın almak için Kadıköy Salı Pazarı'nda kurulan bit pazarına gitti.

SON DAKİKA | Bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadelerine SABAH ulaştı

İddiaya göre arkadaşlarıyla pazarda alışveriş yaptıkları sırada iki çocuk şüpheliden biri Minguzzi'ye laf atınca sözlü tartışma yaşandı. B.B.(15) ve U.B.(16) isimli iki saldırgan çocuk, Mattia Minguzzi'ye bıçakla saldırdı, yerde tekmeledi.

SON DAKİKA | Bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadelerine SABAH ulaştı

5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz çocuk, Göztepe Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadalesi veriyor.

SON DAKİKA | Bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadelerine SABAH ulaştı

Zincirlikuyu'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken SABAH, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan iki saldırganın savcılık ifadelerini elde etti.

SON DAKİKA | Bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadelerine SABAH ulaştı

Mattia Minguzzi'ye vahşice saldırdığı anlar kameraya yansıyan B.B., "Pazarda gezerken tanımadığım 3 kişiden biri kafamdaki gözlüğü kastederek 'Kafandaki ne, sen veletsin, ağzın süt kokuyor' dedi.

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