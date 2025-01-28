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SON DAKİKA | Bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadelerine SABAH ulaştı
SON DAKİKA | Bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadelerine SABAH ulaştı
Son dakika haberi: Kadıköy'deki bit pazarında Özel İtalyan Lisesi öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi'yi(15) bıçakla ağır yaralayan iki çocuk şüphelinin ifadelerine SABAH ulaştı. Bıçağı kullanan B.B.(15), kendilerine laf atıldığını iddia ederek, "Mutfak eşyaları satan bir tezgahtan aldığım meyve bıçağını aldım. Onlara doğru salladım ama yabancı çocuğa denk geldi" dedi.
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 06:16