SON DAKİKA | Bodrum'da Lübnanlı işadamına 7.7 milyarlık tuzak! Organize tapu kumpası deşifre oldu
Son dakika haberi: Bodrum'da, Lübnan'ın ilk cumhurbaşkanı Huri'nin torunu Pierre Caland'a ait 27 parsel araziyi ele geçirmek için kurulan organize tapu kumpası deşifre oldu. Sahte yönetim kurulu kararıyla 7.7 milyarlık mülkü 160 milyona devretmek isteyen 10 şüpheli tutuklandı.
Giriş Tarihi: 26.01.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 06:36