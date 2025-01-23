Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin'den acı haber haber geldi

SON DAKİKA! Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin'den acı haber haber geldi

Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 12. kattan atlayarak kurtulmaya çalışan Şevval Şahin'den acı haber geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şahin gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:28
SON DAKİKA! Bolu’daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin’den acı haber haber geldi

Son dakika haberleri: Mutlu bir tatil yaşamak için Bolu'daki kayak merkezine giden onlarca kişi yangın faciasında yaşamını yitirdi. Hayatta kalanların hikayeleri ise o cehennemde yaşanan çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

SON DAKİKA! Bolu’daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin’den acı haber haber geldi

Bartın'dan kayak merkezine 1 ay önce restoranda çalışmak üzere gelen 25 yaşındaki Şevval Şahin otelin 7. katında 2 arkadaşı ile birlikte konaklıyordu.

SON DAKİKA! Bolu’daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin’den acı haber haber geldi

Yangın çıktığında uyandı ne yapacağını bilemeyince babasını aradı. Telefonla yangın çıktı diye haber verdi. Ama yangın aşağı katlarda olduğu için merdivenlerden inemedi.

SON DAKİKA! Bolu’daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin’den acı haber haber geldi

KIZINI SAKİNLEŞTİRMEK İSTEDİ AMA OLMADI

Üst katlara çıktı. 12. Kata geldiğinde çaresiz kaldı. Babası ile konuşarak sakinleşmeye çalıştı baba Erdal Şahin kızını sakinleştirmek istedi ama olmadı.

SON DAKİKA! Bolu’daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin’den acı haber haber geldi

Ayaklarına kadar gelen alevlerden ve yanmaktan kurtulmak için kendisini aşağı attı. Sağ kalmayı başardı. Şimdi hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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