Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin'den acı haber haber geldi
SON DAKİKA! Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin'den acı haber haber geldi
Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 12. kattan atlayarak kurtulmaya çalışan Şevval Şahin'den acı haber geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şahin gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:28