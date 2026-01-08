Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor

SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) hisselerinde manipülatif işlemler yaptıkları tespit edilen 17 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonla ilgili ayrıntılara SABAH ulaştı.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 08.01.2026 08:01 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 08:02
SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor

Son dakika haberi: Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin en başında, Borsa İstanbul'da bir doğalgaz hissesinde manipülasyon yaptığı için gözaltına alınıp tutuklanan ve hakkında örgüt kurmak ve SPK kanunlarına muhalefet suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istenen ünlü manipülatör Hasan Meşe'nin geldiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor

"HAYALLERİ OLAN UYUMAZ"

Sosyal medya hesaplarından çok sayıda "Hayalleri olan uyumaz" söylemiyle lüks araçlarla ve deste dolu paralarla pozlar veren Meşe, söz konusu dava sürecinde geçtiğimiz aylarda tahliye olmuştu.

SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor

İşte dünkü 17 kişilik gözaltı listesinin başında olan Meşe ve ekibine yönelik KIMMR hissesinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor

MALİ TABLOLARLA OYNADILAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettiği, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdiği, birlikte hareket ederek hisse fiyatlarını yapay şekilde yükseltip düşürdüğü belirlendi.

SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor

Farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalışan şüphelilerin, bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarstıkları kaydedildi.

SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor

Şüphelilerin elde ettikleri haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli finansal işlemler gerçekleştirdiği de dosyada yer aldı.