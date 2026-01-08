Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor
SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) hisselerinde manipülatif işlemler yaptıkları tespit edilen 17 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonla ilgili ayrıntılara SABAH ulaştı.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 08:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 08:02