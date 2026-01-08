SON DAKİKA | Borsa manipülasyonu soruşturmasının detaylarına SABAH ulaştı! Her taşın altından Hasan Meşe çıkıyor

Son dakika haberi: Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin en başında, Borsa İstanbul'da bir doğalgaz hissesinde manipülasyon yaptığı için gözaltına alınıp tutuklanan ve hakkında örgüt kurmak ve SPK kanunlarına muhalefet suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istenen ünlü manipülatör Hasan Meşe'nin geldiği ortaya çıktı.