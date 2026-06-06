SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi

ABLASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Henüz genç yaşında motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Koparan'ın ablası Aslı Koparan da 2015 yılının temmuz ayında Çanakkale'de yine bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 11 yıl ara ile 2 evladını motosiklet kazasında yitiren ve halen kanser tedavisi gördüğü belirlenen baba Yalçın ile anne Mücella Koparan büyük acı yaşadı.