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SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi
SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi
SON DAKİKA… Bursa Osmaniye'de 31 yaşındaki Mehmet Koparan, geçirdiği motosiklet kazası sonrasında 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz gencin ablasının da 11 yıl önce bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği belirlendi. Evlatlarının acısıyla yıkılan anne ile babanın feryadı yüreklere işledi.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 15:47