Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi

SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi

SON DAKİKA… Bursa Osmaniye'de 31 yaşındaki Mehmet Koparan, geçirdiği motosiklet kazası sonrasında 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz gencin ablasının da 11 yıl önce bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği belirlendi. Evlatlarının acısıyla yıkılan anne ile babanın feryadı yüreklere işledi.

İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 15:47
SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi

2015 yılında Çanakkale'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Aslı Koparan ile yanyana defnedilen Mehmet Koparan için gözyaşları sel oldu.

SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazar günü Orhangazi'de Gölyaka Sahil yolunda meydana geldi. 31 yaşındaki Mehmet Koparan kendisine ait motosikletle seyir halindeyken sahil yoluna dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca çarpıp çalılık alana yuvarlandı. Ağır yaralı halde Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınan Mehmet Koparan 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi

ABLASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Henüz genç yaşında motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Koparan'ın ablası Aslı Koparan da 2015 yılının temmuz ayında Çanakkale'de yine bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 11 yıl ara ile 2 evladını motosiklet kazasında yitiren ve halen kanser tedavisi gördüğü belirlenen baba Yalçın ile anne Mücella Koparan büyük acı yaşadı.

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SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi

Mehmet Koparan'ın cenazesi Şehir Hastanesinden alınarak Orhangazi'ye bağlı Kırsal Sölöz Mahallesi'ne getirildi. Mehmet Koparan'ın cenazesi burada öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi

Genç adam 11 yıl önce kendisi ile aynı kaderi paylaşan ablası Aslı Koparan'ın mezarının yanında defnedildi. Yalçın ve Mücella Koparan'ın hayatta kalan tek çocukları Samet ise cenazede uzun süre gözyaşı döktü.

SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi

ORGANLARI BAŞKA HASTALARA UMUT OLACAK

Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesine yenik düşen Mehmet Koparan'ın ölmeden önce organlarını bağışladığı belirlendi.

SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi

Ölümünün ardından ise organları ailesinin onayı ile bağışlandı.

SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi
SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi
SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi
SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi
SON DAKİKA... Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yıl arayla iki evlatlarını kaybettiler: Mehmet Koparan gözyaşları ile toprağa verildi
#BURSA