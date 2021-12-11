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SON DAKİKA: Caddebostan Sahil'de şoke eden manzara: Marmara Denizi kusuyor...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caddebostan Sahili'nde sabah yürüyüş yapan vatandaşlar şoke eden bir manzara ile karşılaştı. Sahilde tonlarca kırmızı yosun kıyı şeridini kapladı, yürüyüş yoluna kadar yayıldı. Yürüyüş yapan bir vatandaş, "Marmara Denizi kusuyor" dedi.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 10:39
SON DAKİKA: Caddebostan Sahil’de şoke eden manzara: Marmara Denizi kusuyor...

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalga sonrası Caddebostan sahilini yine kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için İBB ekipleri çalışma başlattı.

SON DAKİKA: Caddebostan Sahil’de şoke eden manzara: Marmara Denizi kusuyor...

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.

SON DAKİKA: Caddebostan Sahil’de şoke eden manzara: Marmara Denizi kusuyor...

Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahildeki kayalıklara ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü. Yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediye Ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

SON DAKİKA: Caddebostan Sahil’de şoke eden manzara: Marmara Denizi kusuyor...

Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.

SON DAKİKA: Caddebostan Sahil’de şoke eden manzara: Marmara Denizi kusuyor...

Sahilde spor yapan kişi de,"Marmara Denizi kusuyor diye düşünüyorum. Sonuçta bunlar da bir canlıydı. Ölmüşler ve denizin dibine çökmüşler. Bu haliyle birlikte sahil kısımlarında birikiyor. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var ama bu bölgede daha çok gözüküyor" diye konuştu.

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