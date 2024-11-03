SON DAKİKA: Çanakkale’deki cinayette sevgili detayı! Meğer 10 gün önce boşandığı karısının…
Son dakika: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayet yaşandı. Serdar V. , 10 gün önce boşandığı eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Özgür Ölçek'e sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ölçek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Serdar V. devriye gezen polisler tarafından yakalandı. Cinayet anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları
Giriş Tarihi: 03.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 14:03