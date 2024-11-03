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SON DAKİKA: Çanakkale’deki cinayette sevgili detayı! Meğer 10 gün önce boşandığı karısının…

Son dakika: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayet yaşandı. Serdar V. , 10 gün önce boşandığı eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Özgür Ölçek'e sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ölçek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Serdar V. devriye gezen polisler tarafından yakalandı. Cinayet anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Giriş Tarihi: 03.11.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 14:03
SON DAKİKA: Çanakkale’deki cinayette sevgili detayı! Meğer 10 gün önce boşandığı karısının…

Son dakika: Korkunç olay saat 21.00 sıralarında Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki otogar önünde meydana geldi.

SON DAKİKA: Çanakkale’deki cinayette sevgili detayı! Meğer 10 gün önce boşandığı karısının…

Uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Serdar V. 10 gün önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandı.

SON DAKİKA: Çanakkale’deki cinayette sevgili detayı! Meğer 10 gün önce boşandığı karısının…

KURŞUN YAĞDIRDI
Boşandığı eşinin iki çocuk babası peynir fabrikası çalışanı Özgür Ölçek ile ilişkisinin olduğunu düşünen Serdar V., bir süre Ölçek'i takibe aldı.

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SON DAKİKA: Çanakkale’deki cinayette sevgili detayı! Meğer 10 gün önce boşandığı karısının…

Dün akşam saatlerinde telefonla konuşarak caddeye doğru ilerleyen Özgür Ölçek'e arkadan gizlice yaklaşan Serdar V. cebinden çıkarttığı silahla Ölçek'e kurşun yağdırdı.

SON DAKİKA: Çanakkale’deki cinayette sevgili detayı! Meğer 10 gün önce boşandığı karısının…

YÜZÜNE DEFALARCA VURDU
Gözü dönen Serdar V., kanlar içinde yerde kalan Ölçek'in öldüğünü anlamak için önce ters çevirdi ardından hıncını alamayıp talihsiz adamın yüzünü defalarca silahla vurarak parçaladı.

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