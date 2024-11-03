SON DAKİKA: Çanakkale’deki cinayette sevgili detayı! Meğer 10 gün önce boşandığı karısının…

KURŞUN YAĞDIRDI

Boşandığı eşinin iki çocuk babası peynir fabrikası çalışanı Özgür Ölçek ile ilişkisinin olduğunu düşünen Serdar V., bir süre Ölçek'i takibe aldı.

Husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü! Yetmedi, kabzayla defalarca kafasına vurdu | Video