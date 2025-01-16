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SON DAKİKA... Canavar baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı: Canlı canlı izlemek ister misin!
SON DAKİKA... Canavar baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı: Canlı canlı izlemek ister misin!
SON DAKİKA... İzmir'de Şiyar Alpaslan, biri 7 diğeri 3 yaşında olan iki evladının boğazına bıçak dayadı. Ardından boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı arayıp genç kadına kabus dolu dakikalar yaşattı. "Canlı canlı izlemek ister misin" diyen canavar baba hakkında istenen ceza açıklandı.
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:22