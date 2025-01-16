SON DAKİKA... Canavar baba çocuklarının boğazına bıçak dayayıp eşini aradı: Canlı canlı izlemek ister misin!

Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, 'Acil aç' yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, 'Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?' dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapıldı.