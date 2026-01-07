SON DAKİKA| ’Casperlar’ dosyasında şok detay! Cezaevi firarilerini barınma vaadiyle kundakçı yapmışlar...

Eylemi gerçekleştirip eve yürürken İsa Doğan ile görüştüm. Kendisi bana eylem sırasında yüzümün gözüktüğünü kıyafetlerden kurtulup saklanmamı söyledi. Bende daha sonra eve gidip dinlendim bir süre sonra da polis tarafından yakalandım. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım, bu eylemleri bana firar ettiğim ve dışarda kalacak yerim olmadığından dolayı İsa Doğan yaptırmıştır. Olaylardan İsmail Atız'ın da bilgisi vardır" dedi.

İŞ YERİ SAHİBİNE 'AL SANA HEDİYEM' DİYEREK KUNDAKLAMA VİDEOSU ATTI

İş yeri sahibi İlbey B. "İş yerimiz ateşe verildikten sonra yabancı kodlu numarayla arandım, ancak bahse konu yabancı numaralardan tehdit mesajları aldığım için cevap vermedim ve numarayı engelledim. Akabinde ben o numarayı engelleyince bana iş yerime yönelik yangının videosunu atarak 'İlbey Al sana hediyem. Sen bizi anlamadın galiba, o polisler seni koruyamaz sadece biraz zaman uzatır o kadar. Zırhlı arabaya binmekle kurtulacağını mı sanıyorsun' diye mesaj attı. Ben bu numarayı da engelledim" dedi.