Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA| 'Casperlar' dosyasında şok detay! Cezaevi firarilerini barınma vaadiyle kundakçı yapmışlar...
SON DAKİKA| 'Casperlar' dosyasında şok detay! Cezaevi firarilerini barınma vaadiyle kundakçı yapmışlar...
İstanbul'da "Casperlar" suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame, tüyler ürperten bir "devşirme" sistemini gözler önüne serdi. Cezaevinden firar edenleri barınma ve yemek karşılığında tuzağına düşüren çetenin, iş insanlarından haraç koparmak için taksi duraklarını nasıl savaş alanına çevirdiği tek tek deşifre oldu.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:01