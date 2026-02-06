Trend
SON DAKİKA! Casusluk soruşturmasında şok detay: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Ajan Hüseyin Gün’ün gizemli 15 Temmuz trafiği...
Son dakika haberi: Casusluk soruşturmasına yönelik iddianamede İBB'deki veri hırsızlığının Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla gerçekleştiğine yer verildi. Sanıklardan casus Gün'ün ise 15 Temmuz'da İstanbul'dan Ankara'ya geçtiği belirlendi. Uçuş kayıtlarında olmayan geçiş araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 06.02.2026 06:54