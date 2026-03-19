Son dakika! ’Cehennem Melekleri’nin yöneticisi hakkında şok iddia: Dikkat çeken ’Casperlar Çetesi’ detayı! Öldü mü, öldürüldü mü?

Son dakika! Tüm dünyada kırmızı bültenle aranan Köln Hells Angels'ın (Cehemmen Melekleri)'nin) "C-Town" şubesinin eski lideri Erkan Akyol'un İran'da esrarengiz bir şekilde hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Tahran yerel polisi olayı doğrularken, "Başkan" lakaplı Akyol'un zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmaması ve cenazenin İran'da yaşanan gelişmeler nedeniyle nakledilemeyeceğinin açıklanması "yaşıyor" iddialarını da beraberinde getirdi. İşte örgütte sadece adam öldürenlere verilen "Filthy few" ünvanını alan Akyol'un yasa dışı hikayesi...

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 19.03.2026 12:10 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 12:11
Son dakika: Almanya'nın korkulu rüyası haline gelen motosiklet çetesi Hells Angels'in (Cehennem Melekleri) Köln sorumlusu Erkan Akyol, suç dünyasında adını ilk kez 2015 yılında duyurdu. 5 kişilik bir Arnavut çetesinin, Hells Angels üyelerinin işlettiği bardaki ATM'lerden 6 bin euro çalmasına sinirlenen Akyol, arkadaşlarıyla beraber, çetenin takıldığı bara silahlı saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada soygunu gerçekleştiren bir Arnavut vatandaşı hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

TÜRKİYE'YE KAÇTI

Saldırının hemen ardından Erkan Akyol ve İbrahim K.'nın Türkiye'ye kaçtığı tespit edilirken, Aykut K. (33) cinayete iştirakten 12 yıl, Yasin S. (31) yardım ve yataklıktan dokuz yıl, Ömer P. (34), ise beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Görseldeki: Cehennem Melekleri Yöneticilerinden Erkan Akyol

AYAKLARINDAN VURULDU

Erkan Akyol, 2021 yılının Nisan ayında polis tarafından İzmir Bayraklı'da kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çete lideri Akyol, akrabalarının çıkardığı arbededen yararlanarak elleri kelepçeli halde olay yerinden bir otomobille kaçmayı başardı. Polisin takibi sonrası otomobiliyle kaza yapan Akyol, araçtan inerek yaya olarak kaçtığı sırada ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

KAFES-28 OPERASYONUYLA YAKALANDI

Kısa bir süre sonra tahliye olan Erkan Akyol hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmasının ardından "Kafes 28" operasyonunda tutuklandı. Cezaevinde yine rahat durmayan Akyol, Almanya'da yaşayan eski sevgilisinin Davide K. isimli biriyle aşk yaşadığını öğrendi. Akyol'un talimatıyla Davide K.'nin önce evi kurşunlandı ardından otomobili ateşe verildi.

CASPERLAR VURDU

Akyol, 2025 yılının Mart ayında Mecidiyeköy'de bir restoranın teras bölümünde yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, saldırıyı Casperlar suç örgütünün işlediği ortaya çıktı.

Görseldeki: Casperlar Suç Örgütü Lideri (Hamuş) İsmail Atız

İRAN'A KAÇTI

Taburcu olduktan sonra izini kaybettiren Akyol 6 ay önce İran'a kaçtı. Tahran yakınlarındaki iki milyon nüfuslu Karaj şehrinde saklandığı ortaya çıkan Akyol'dan dün ilginç bir haber geldi.

Görseldeki: Cehennem Melekleri Lideri Necati Arabacı

Yerel polis, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kişinin Erkan Akyol olduğunu duyurdu.

İki yıl önce, yine cinayetten aranan Ramin Yektaparast'ın (36) Tahran'da vurularak öldürülmesi, Akyol'un zehirlenerek öldürüldüğü ihtimalini de gündeme getirirken, Akyol'un İran'daki savaş nedeniyle cenazesinin nakledilemeyeceği ileri sürüldü.