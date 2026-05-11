SON DAKİKA | Çete elebaşları Barış Boyun ve Binali Camgöz’den ortak plan: Jovan Vukotic’e suikast böyle gerçekleşmiş!

SALDIRI SONRASI GİZLİ İHBAR KARŞI ÇETEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Saldırıdan hemen sonra mermi sesleri kesilince, kimliği belirsiz bir kişi ağır yaralı Vukotic'in yanına sokularak cep telefonuyla video çektiği görgü tanıklarınca anlatıldı. Bu olayın infazın tamamlandığını azmettiricilere kanıtlamak amacıyla kayıt yaptığı değerlendirildi.

Cinayetten 10 gün sonra bir mail adresinden gelen gizli ihbar ise soruşturmayı derinleştirdi. İhbarda suikastın arkasında Kavac örgütünün olduğu, Radoje Zivkovic'in İstanbul'da saklandığı ve ona Murat Polat, Ayşe Sipahi ile Asiye Yüksel'in yardım ettiği bilgisi yer alıyordu. Bu somut bilgiler, "Mario" lakaplı Zivkovic ve diğer kilit isimlerin operasyonla Beykoz'da yakalanmasını sağladı.