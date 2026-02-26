Trend
Son dakika | Çete liderinden savcıya avukatla suikast tehdidi: Para verip susturalım kabul etmezse öldürelim
Son dakika: Yeni nesil çetelere karşı operasyon yürüten bir Cumhuriyet Savcısı, bir çete tarafından avukat aracılığıyla tehdit edildi. Örgüt lider kadrosunun, Savcı için "Üzerimize çok geliyor, para verip susturalım, kabul etmezse suikast düzenleyip öldürelim" dediği ortaya çıktı. Hatta çetenin avukatının da adliyeye gelerek savcıya "Örgüt yöneticisi seninle telefonda görüşmek istiyor" teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu olay, avukat ve tutuklu görüşmelerinin neden kısıtlanacağını gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 11:29