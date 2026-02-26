Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Çete liderinden savcıya avukatla suikast tehdidi: Para verip susturalım kabul etmezse öldürelim

Son dakika | Çete liderinden savcıya avukatla suikast tehdidi: Para verip susturalım kabul etmezse öldürelim

Son dakika: Yeni nesil çetelere karşı operasyon yürüten bir Cumhuriyet Savcısı, bir çete tarafından avukat aracılığıyla tehdit edildi. Örgüt lider kadrosunun, Savcı için "Üzerimize çok geliyor, para verip susturalım, kabul etmezse suikast düzenleyip öldürelim" dediği ortaya çıktı. Hatta çetenin avukatının da adliyeye gelerek savcıya "Örgüt yöneticisi seninle telefonda görüşmek istiyor" teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu olay, avukat ve tutuklu görüşmelerinin neden kısıtlanacağını gözler önüne serdi.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 26.02.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 11:29
Son dakika... Avukatların hükümlü ve tutuklularla görüşmesine kısıtlama getireleceğini duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasal mevzuat boşluğu olduğunu belirterek, "Yasal düzenleme yapacağız. Cezaevlerine saat sabah sekizde gelip gece çıkıyorlar. Tutukluların avukatlarla görüşmesi ve not vermesi konusunda eksiklik var" demişti.

Gürlek'in bu sözleri doğrultusunda tutuklu ve avukatlarının görüşmeleri için kısıtlama getirileceği duyurmuştu. Bu doğrultuda SABAH, yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı bir örneğe ulaştı.

Yeni nesil çetelere karşı yürüttüğü kararlı operasyonlarla tanınan bir Cumhuriyet Savcısı, örgütün açık hedefi haline geldiğini belirtti. Çetenin avukatının bizzat adliyeye gelerek savcıya "Örgüt yöneticisi seninle telefon üzerinden görüşmek istiyor" dediği öğrenildi. Bu skandal teklife ve o an yaşanan gerginliğe, odada bulunan diğer Cumhuriyet Savcıları da bizzat tanıklık etti.

400 ŞÜPHELİYE DAVA AÇTI, ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

2021 yılından bu yana çeteye yönelik kritik soruşturmaları yürüten Savcı, yaklaşık 400 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyle örgüte ağır bir darbe indirmişti. Ancak savcı örgüt tarafından ölüm listesine alındığını belirtti.

Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde, bir örgüt üyesinin cep telefonunda yapılan incelemelerde elde edilen ses kayıtlarında, savcının örgüt üzerine çok gittiği ve bu nedenle kendisinden mutlaka "intikam alınacağı" yönünde hakaret dolu ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

"SUSTURUN YA DA ÖLDÜRÜN" TEHDİDİ

En çarpıcı ayrıntı ise bir örgüt yöneticisinin talimatları oldu. Bir itirafçının beyanlarına göre, örgüt lider kadrosunun, Savcı için "Üzerimize çok geliyor, para verip susturalım, kabul etmezse suikast düzenleyip öldürelim" dediği ortaya çıktı. Hatta bir avukatın da adliyeye gelerek savcıya "Örgüt yöneticisi seninle telefonda görüşmek istiyor" teklifinde bulunduğu öğrenildi.

DURUŞMA SALONUNDA TEHDİT YAĞMURU

Tehditlerin sadece bunlarla kalmadığı, duruşmalarda ve mahkeme salonlarında da sürdüğü belirtildi. Örgüt üyelerinin, savcının yüzüne karşı hakaret ve tehditler savurduğu tutanaklara yansıdı.

"AİLEM VE BENİM CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Geniş yankı uyandıran soruşturmaların odağındaki isim olan savcı, şu ifadelere yer verdi:

"Yapmış olduğum soruşturmalar nedeniyle örgütün hedefi haline gelmiş bulunmaktayım. Benim ve ailemin can güvenliği bulunmamaktadır."