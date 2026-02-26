Son dakika | Çete liderinden savcıya avukatla suikast tehdidi: Para verip susturalım kabul etmezse öldürelim

"SUSTURUN YA DA ÖLDÜRÜN" TEHDİDİ

En çarpıcı ayrıntı ise bir örgüt yöneticisinin talimatları oldu. Bir itirafçının beyanlarına göre, örgüt lider kadrosunun, Savcı için "Üzerimize çok geliyor, para verip susturalım, kabul etmezse suikast düzenleyip öldürelim" dediği ortaya çıktı. Hatta bir avukatın da adliyeye gelerek savcıya "Örgüt yöneticisi seninle telefonda görüşmek istiyor" teklifinde bulunduğu öğrenildi.