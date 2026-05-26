SON DAKİKA… CHP 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında delege avcılarının ifadesi ortaya çıktı: Özgür Özel lehine para dağıtıp meclis üyeliğini kaptı!

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:44
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmada geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dönemin CHP Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın, Suat Dülger, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Eyyüp Demirbüken, Metin Kaya ve Veli Ağbaba'nın kasası Gaffar Çiçek tutuklanmış, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Gülhan Aydın ve Ayça Aypek Şenay ise adli kontrol şartıyla serbest kalan isimler oldu.

Şüphelilerin dosyaya giren ifadelerinde oy tercihini "özgür irade" ile yaptığını söyleyen isimlerin aynı ifadelerde belediyelerde istihdam ve ihaleler, yakın akrabaların işe başlaması, kurultay delegeleriyle kurultay öncesi ve sonrası temaslar ile delegeler üzerinde etkili olabilecek siyasi ilişkiler, 'delegelerin çocuklarının işe sokulduğu' yönünde duyumları dikkat çekti.

KARDEŞİ KURULTAY SONRASI ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ'NDE İŞE BAŞLAMIŞ

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan ifadesinde; Daha önce Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaptığını, eşinin Çekmeköy Belediyesi'nde çalıştığını, erkek kardeşinin 2024 Aralık ayında yani şaibeli kurultaydan sonra Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri biriminde işe başladığını kabul etti.

Tutan, kardeşinin işe başlamasının kurultayla ilgisi olmadığını, kurultaydan yaklaşık 1 yıl sonra gerçekleştiğini savundu. Ancak aynı ifadede eşinin İBB geçmişi, Çekmeköy Belediyesi özel kalem bağlantısı ve kardeşinin Beşiktaş Belediyesi'ndeki görevi bir araya geldiğinde dosyada dikkat çeken bir nepotizm tablosu ortaya çıktı.

AĞBABA'NIN KASASI RÜŞVETİ TESLİM ALDI AMA "TANIMIYORUM" DEDİ

CHP Genel Merkezi'nde Gökhan Böcek'i, babasının Antalya Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı karşılığı 1 milyon doları verdiği isim olarak bilinen CHP'li Veli Ağbaba'nın kasası tutuklanan Gaffar Çiçek, ifadesinde Böcek'i tanımadığını ileri sürdü.

Ancak Çiçek'in, Turgut Koç'u tanıdığını, Gökhan Cumalı'nın Veli Ağbaba İstanbul'a geldiğinde şoförlük yaptığını ve Koç'un çalışanı olduğunu söylemesi dosyadaki kişilerin ilişkiler ağını gösteren detaylar arasında yer aldı.

MECLİS ÜYELİĞİNİ KAPTI

Metin Kaya ise kurultay sürecinde Özgür Özel lehine delegelere para dağıttığı iddiasını reddetse de sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi Meclis üyeliği göreve getirildiğini beyan etti.

RIZA AKPOLAT'IN MALİYETİNİ KARŞILADIĞI KAFE

Kurultay döneminde delege olmadığını ve Ankara'ya gitmediğini savunan dönemin Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, "2022 yılında Erzurum'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine Kongre Kitap Kafe'yi açtım.

Kafenin açılış maliyetleri Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından karşılandı. Kafe için kime ne kadar ödendiğini bilmiyorum. Kendisinden kafe için para almadım. Genel Merkez'den Akpolat'ın bu konuyla görevlendirildiğini anladım. Kendisi benimle iletişim kurdu. Genel Başkan'ın isteğinden bahsetti." dedi.

OTELDE AĞIRLANDILAR

Safi Karayalçın, Kurultay'da delege olduğunu belirterek, "2023 Nisan'da Beşiktaş Belediyesinde açık ihale usulüyle iş aldım. Halihazırda Küçükçekmece belediyesinden aldığım işler vardır." dedi.

Kurultay döneminde 3 gün Ankara'da diğer delegelerle birlikte Dedeman Otel'de kaldıklarını söyleyen Karayalçın, "Otel ücretlerimizi Genel Merkez karşıladı." itirafında bulundu. Özgür Özel'e oy verilmesi için telkinlerde bulunanlar olduğunu ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini ileri sürdü.

