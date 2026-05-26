SON DAKİKA… CHP 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında delege avcılarının ifadesi ortaya çıktı: Özgür Özel lehine para dağıtıp meclis üyeliğini kaptı!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmada geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol ile serbest kaldı. SABAH, 'delege avcılarının' ifadesine ulaştı. Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında oğlu Gökhan Böcek'ten 1 milyon dolar aldığı iddia edilen CHP'li Veli Ağbaba'nın kasası Gaffar Çiçek'in savunması şaşkınlık yarattı. Özgür Özel lehine delegelere para dağıttığı iddia edilen Metin Kaya'nın ise kurultay sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi Meclis üyeliği göreve geldiği ortaya çıktı! İşte detaylar…