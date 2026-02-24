Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA - CHP'de muhalifler baş kaldırdı! SABAH açıklıyor: Özel mekanda 42 isimle 6.5 saatlik gizli toplantı

SON DAKİKA - CHP'de muhalifler baş kaldırdı! SABAH açıklıyor: Özel mekanda 42 isimle 6.5 saatlik gizli toplantı

Son dakika haberi: CHP'de parti içi muhalefet, son yılların dikkat çekici buluşmalarından birini gerçekleştirdi. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, mevcut 13 vekil ve eski 13 vekilin de aralarında bulunduğu CHP'li 42 siyasi, Ankara'da ismini açıklamak istemedikleri özel bir mekanda bir araya gelerek 6.5 saat boyunca partinin mevcut durumunu masaya yatırdı. Toplantıya genel merkezin mevcut politikalarına yönelik sert eleştiriler damga vururken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve deneyimine duyulan ihtiyaç özellikle dile getirildi.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.02.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 09:01
Son dakika... CHP'de muhalif kanadın pazar günü gerçekleştirdiği gizli toplantı partiyi karıştırdı. Toplantıda genel merkeze özellikle 3 ana başlıkta ağır eleştirilerin yöneltildiği öğrenildi.

3 BAŞLIKTA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Toplantıda yer alan partili kaynakların aktardığına göre, genel merkeze eleştiriler özellikle 3 ana başlıkta ön plana çıktı. Bu kapsamda parti yönetiminin, adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan şüpheli isimleri her koşulda savunmaya çalışmasına sert tepki gösterilerek, 'arınma' ihtiyacı yinelendi.

2023 yılından bu yana muhalif seslere yönelik sonu gelmeyen tasfiye operasyonuna dair büyük rahatsızlık da masaya yatırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in küfür dolu mesajları başta olmak üzere, parti yönetiminin kurumsal yapıdan ve ülke gündeminden kopuk politikalarına sert eleştiriler getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NA BİLGİLENDİRME

Söz konusu hamlenin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tamamen bağımsız olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan kaynaklar, toplantının çıktılarına ilişkin kendisinin özel olarak bilgilendirileceğini belirtti.

Öte yandan gündeme oturan toplantının eski İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın çağrısıyla ve ortak kararla gerçekleştirildiği bildirildi.

'20 VEKİL DAHA KATILACAK' İDDİASI

Muhalif kanat, sonraki toplantıya 13 vekile ek olarak 20'yi aşkın vekilin daha katılmasını beklediklerini, bu konuda gerekli görüşmeleri yaptıklarını vurguluyor.

Ayrıca 7 vekilin pazar günkü toplantıya katılmayı planladıkları ancak son anda çıkan bazı kişisel mazeretler sebebiyle buluşmada yer alamadıkları da öğrenildi.

Bir sonraki toplantı yerinin ve tarihinin henüz belli olmadığı ancak bu tür buluşmalara istikrarlı bir şekilde devam edileceği belirtildi.