SON DAKİKA - CHP'de muhalifler baş kaldırdı! SABAH açıklıyor: Özel mekanda 42 isimle 6.5 saatlik gizli toplantı
Son dakika haberi: CHP'de parti içi muhalefet, son yılların dikkat çekici buluşmalarından birini gerçekleştirdi. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, mevcut 13 vekil ve eski 13 vekilin de aralarında bulunduğu CHP'li 42 siyasi, Ankara'da ismini açıklamak istemedikleri özel bir mekanda bir araya gelerek 6.5 saat boyunca partinin mevcut durumunu masaya yatırdı. Toplantıya genel merkezin mevcut politikalarına yönelik sert eleştiriler damga vururken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve deneyimine duyulan ihtiyaç özellikle dile getirildi.
Giriş Tarihi: 24.02.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 09:01