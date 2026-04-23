SON DAKİKA… CHP’li Ataşehir Belediyesi’ndeki kirli çarkta ‘Ekrem İmamoğlu’ modeli! Rüşvet paraları hiyerarşiye göre paylaşılmış!

Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA… Belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk bataklığına saplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik dev rüşvet soruşturmasında Başkan Onursal Adıgüzel ve yardımcıları dahil olmak üzere 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müteahhit ve iş adamlarını tıpkı İmamoğlu gibi ihale, imar ve iskân üçgeninde haraca bağlayan Adıgüzel'in, hiyerarşiye göre paylaşım yaptığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 06:45