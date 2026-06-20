SON DAKİKA... CHP’li belediyede ’rüşvet havuzu’ skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba’nın kara kutusu tutuklandı

BELEDİYEDEKİ DİĞER YOLSUZLUK İDDİALARI

Soruşturma dosyasında yer alan diğer sarsıcı iddialar ise Halkmarket vurgunu oldu. Belediyeye bağlı Halkmarket'te kesilen hayvanların sakatat gelirlerinin kayıtlara girmediği ve 20 ila 35 milyon TL arasında bir kayıp olduğu ifade edildi. Hiç yapılmayan alımlar için "Doğrudan Temin" faturaları kesildiği, eski bir meclis üyesine sus payı olarak 500 bin TL'lik hayali ihale verildiği öne sürüldü. Bir personelin de vatandaşların tapu ve ada-parsel bilgilerini para karşılığı emlakçılara sattığı, yönetimin ise buna göz yumduğu belirtildi. Belediyede işe gitmeden maaş alan en az 25 bankamatik personeli olduğu kayıtlara geçti. Savcılığın; HTS kayıtları, MASAK raporları ve dijital veriler ışığında operasyonu daha da derinleştirmesi bekleniyor.