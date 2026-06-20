Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... CHP'li belediyede 'rüşvet havuzu' skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba'nın kara kutusu tutuklandı

SON DAKİKA... CHP'li belediyede 'rüşvet havuzu' skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba'nın kara kutusu tutuklandı

İzmir Seferihisar Belediyesi'nde itirafçı beyanlarıyla ortaya çıkarılan "Rüşvet Havuzu" sistemi; şantaj, rüşvet ve yolsuzluk ağını gözler önüne serdi. Adliye karşısındaki bir emlak ofisinde yürütülen pazarlıklarla toplanan milyonlarca liranın izi, CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın şahsi hesabına ve tutuklanan 15 yıllık danışmanına kadar uzandı. MASAK raporlarıyla desteklenen dosyada, hayali faturalardan bankamatik personellerine kadar pek çok sarsıcı iddia yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:15 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 17:18
SON DAKİKA... CHP’li belediyede ’rüşvet havuzu’ skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba’nın kara kutusu tutuklandı

İtirafçı Ataman'ın beyanlarına göre; belediyede vatandaşların ve müteahhitlerin yasal işlemleri kasıtlı olarak zorlaştırılarak rüşvet çarkına dahil ediliyor.

SON DAKİKA... CHP’li belediyede ’rüşvet havuzu’ skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba’nın kara kutusu tutuklandı

RÜŞVETİN MERKEZİ: ADLİYE KARŞISINDAKİ EMLAK OFİSİ

Rüşvet pazarlıkları, iz bırakmamak amacıyla Seferihisar Adliyesi'nin tam karşısındaki bir emlak ofisinde yürütülüyor; paralar ise aracılar vasıtasıyla tahsil ediliyor. Ataman ayrıca, piyasada konuşulanlara dayanarak Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in bu havuzdan yüzde 10 pay aldığı iddiasını dile getirdi.

SON DAKİKA... CHP’li belediyede ’rüşvet havuzu’ skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba’nın kara kutusu tutuklandı

ŞANTAJ HABERLERİYLE KURULAN KUMPAS VE ÇANTALI SEVKİYAT

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı olaylardan biri, bir beton santraline kurulan kumpas oldu. İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatıyla santral aleyhine şantaj amaçlı "ruhsatsız" haberleri yapıldığı, ardından belediyenin tesisi mühürlediği itiraf edildi.

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SON DAKİKA... CHP’li belediyede ’rüşvet havuzu’ skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba’nın kara kutusu tutuklandı

YEMEK MASASIN ELDEN 10 BİN EURO

Mührün açılması için istenen 2,5 milyon TL haracın bir kısmının sokak ortasında poşetle teslim edildiği, 10 bin Euro'luk kısmının ise bizzat Pehlivan'a bir yemek masasında elden verildiği kayıtlara geçti. Benzer bir yöntemle, "İyonya Konakları" isimli lüks villaların iskan sorunu için müteahhitten önce 12 milyon TL istendiği, pazarlıkla 6 milyon TL'ye anlaşıldığı belirlendi. Bu paranın izini kaybettirmek için gazeteci Ataman adına kesilen çeklerin bozdurularak elden Pehlivan'a aktarıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA... CHP’li belediyede ’rüşvet havuzu’ skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba’nın kara kutusu tutuklandı

VELİ AĞBABA BAĞLANTISI

Yolsuzluk soruşturmasının ucu Ankara'ya, CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın 15 yıllık danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan'a kadar uzandı. Veli Ağbaba'nın tutuklanan kara kutusu Özlem Akyılmaz'ın MASAK raporlarına göre; rüşvet parasının 500 bin TL'lik kısmı doğrudan Akyılmaz'ın hesabına gönderildi. Akyılmaz savunmasında bu parayı "Malatya'daki depremzedelere burs" olarak niteledi ancak paranın sadece 1,5 saat sonra Veli Ağbaba'nın şahsi banka hesabına aktarıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da Akyılmaz'a 500 bin TL gönderdiği saptandı Akyılmaz bu paraya da "burs" derken, Nermin Günay ifadesinde parayı "seçim ofisi giderleri ve araç kiralama" için gönderdiğini söyleyerek "burs" savunmasını yalanladı. Özlem Akyılmaz, dijital inceleme için telefonunun şifresini polise vermeyi de reddetti

SON DAKİKA... CHP’li belediyede ’rüşvet havuzu’ skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba’nın kara kutusu tutuklandı

BELEDİYEDEKİ DİĞER YOLSUZLUK İDDİALARI

Soruşturma dosyasında yer alan diğer sarsıcı iddialar ise Halkmarket vurgunu oldu. Belediyeye bağlı Halkmarket'te kesilen hayvanların sakatat gelirlerinin kayıtlara girmediği ve 20 ila 35 milyon TL arasında bir kayıp olduğu ifade edildi. Hiç yapılmayan alımlar için "Doğrudan Temin" faturaları kesildiği, eski bir meclis üyesine sus payı olarak 500 bin TL'lik hayali ihale verildiği öne sürüldü. Bir personelin de vatandaşların tapu ve ada-parsel bilgilerini para karşılığı emlakçılara sattığı, yönetimin ise buna göz yumduğu belirtildi. Belediyede işe gitmeden maaş alan en az 25 bankamatik personeli olduğu kayıtlara geçti. Savcılığın; HTS kayıtları, MASAK raporları ve dijital veriler ışığında operasyonu daha da derinleştirmesi bekleniyor.

#VELİ AĞBABA #İZMİR #CHP