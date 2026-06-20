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SON DAKİKA... CHP'li belediyede 'rüşvet havuzu' skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba'nın kara kutusu tutuklandı
SON DAKİKA... CHP'li belediyede 'rüşvet havuzu' skandalı! Şantaj haberleriyle kurulan kumpas ve çantalı sevkiyat! Ağbaba'nın kara kutusu tutuklandı
İzmir Seferihisar Belediyesi'nde itirafçı beyanlarıyla ortaya çıkarılan "Rüşvet Havuzu" sistemi; şantaj, rüşvet ve yolsuzluk ağını gözler önüne serdi. Adliye karşısındaki bir emlak ofisinde yürütülen pazarlıklarla toplanan milyonlarca liranın izi, CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın şahsi hesabına ve tutuklanan 15 yıllık danışmanına kadar uzandı. MASAK raporlarıyla desteklenen dosyada, hayali faturalardan bankamatik personellerine kadar pek çok sarsıcı iddia yer alıyor.
Giriş Tarihi: 20.06.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 17:18