Son Dakika | CHP’li belediyeden skandal: Müjdat Gezen rüşveti eksik verdi, sahneye çıkamadı!

OTOPARKTAN DA PARA ALMIŞLAR

İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu iddialarla ilgili müfettiş görevlendirildi. İlk incelemede, ticari faaliyet yürütülmemesi gereken kültür merkezlerine ait otoparkların da vatandaşlara ücretle kiralandığı tespit edildi. Müfettişler buradaki otopark gişelerinin sökülmesi talimatını verdi. Diğer iddialarla ilgili de soruşturmanın titizlikle sürdüğü öğrenildi.

SARIYER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: TEFTİŞ VE DENETİM SÜRECİ BAŞLATILDI

İddiaların ardından Sarıyer Belediyesi'nden de yaşanan skandala ilişkin itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Açıklamada, mevzuata aykırı işlem yapıldığı yönündeki iddialar üzerine teftiş ve denetim sürecinin başlatıldığı, idari ve hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, görevden uzaklaştırma dahil gerekli idari tedbirlerin alındığı da ifade edildi.