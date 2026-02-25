Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son Dakika | CHP'li belediyeden skandal: Müjdat Gezen rüşveti eksik verdi, sahneye çıkamadı!
Son Dakika | CHP'li belediyeden skandal: Müjdat Gezen rüşveti eksik verdi, sahneye çıkamadı!
Son dakika haberi: CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin iki kültür merkezini rant kapısına çevirdiği ortaya çıktı. Sahne bedeli olarak kayıtdışı 2.5 milyon lira istenen Müjdat Gezen'in, 600 bin lira eksik verdiği için ikinci etkinlikte içeriye alınmadığı öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 25.02.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 06:42