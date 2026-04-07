SON DAKİKA! CHP’li Hasbi Dede’nin tacizine uğramıştı: Tuana'yı öldüren kazada şok detaylar! Bilirkişi raporu ortaya çıktı
Son dakika haberi: CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından tacize uğradığını beyan eden ve dava sürerken şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Torun'un ölümüne neden olan kazaya ilişkin bilirkişi raporu, sürücünün çarpma öncesinde fren yapmadığını, fren izlerinin ise çarpışmadan 4 metre sonra başladığını ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 07.04.2026 23:05
Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 23:06