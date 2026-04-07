SON DAKİKA! CHP’li Hasbi Dede’nin tacizine uğramıştı: Tuana’yı öldüren kazada şok detaylar! Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Son dakika haberi: CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından tacize uğradığını beyan eden ve dava sürerken şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Torun'un ölümüne neden olan kazaya ilişkin bilirkişi raporu, sürücünün çarpma öncesinde fren yapmadığını, fren izlerinin ise çarpışmadan 4 metre sonra başladığını ortaya koydu.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 07.04.2026 23:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2026 23:06
Son dakika haberi... CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından tacize uğradığını beyan eden ve dava sürerken şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarpan Adem Hasbaş, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulundu.

Rapora göre kazanın meydana geldiği asfalt zemindeki fren izleri, Tuana'nın düştüğü noktadan 4 metre sonrasında başlıyor.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan kazanın bilirkişi raporunda, Adem HASBAŞ'ın henüz kaza mahalline gelmeden öncesinde etkin frenleme yapmak suretiyle tedbir alabileceği halde tedbir almadığı belirtildi.

Bilirkişi raporundaki şu detaylar dikkati çekti: Adem Hasbaş, "arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu" beyan ettiği Tuana'ya selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle sol tarafından geçiş yapabileceğini varsayarak seyrine devam ettiği esnada kaza meydana geldi.

Bilirkişi raporunda asfalt zeminli yol üzerindeki fren, lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan 4 metre sonrasında başladığına dikkat çekildi.

