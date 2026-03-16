Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | CHP'li Meclis üyesinden taciz, darp ve şantaj! Genç kadın korku dolu anları anlattı

Son dakika | CHP'li Meclis üyesinden taciz, darp ve şantaj! Genç kadın korku dolu anları anlattı

Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li belediye meclis üyesi Taylan Şanlı'nın belediyede çalışan genç bir kadını evinde zorla alıkoyup cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Mağdur kadın, Şanlı'nın kendisini darp ettiğini ve elindeki görüntülerle şantaj yaptığını anlattı.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 16.03.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 16.03.2026 06:23
Son dakika haberi... CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Şanlı hakkında ortaya atılan cinsel saldırı ve şantaj iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Belediyenin Ulaşım Daire Başkanlığı'nda işçi olarak çalışan Cemre İ., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde Şanlı hakkında ciddi suçlamalarda bulundu.

EVDE ZORLA ALIKOYDU

Cemre İ.'nin şikayet dilekçesine göre, Cemre İ. ile Taylan Şanlı'nın ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve 2025'in aralık ayında görüşmeye başladıkları belirtildi. İddialara göre ikili 19 Ocak'ta Taylan Şanlı'nın evinde buluştu. Şanlı, genç kadına cinsel ilişki talebinde bulundu. Cemre İ.'nin talebi reddetmesinin ardından Şanlı kapıyı kilitleyerek evden kadının çıkmasına izin vermedi.

Korkup ağlamaya başlayan genç kadın dilekçede, Şanlı'nın yaklaşık bir saat süren olay sırasında kendisine zorla cinsel eylemlerde bulunduğunu, göğüs bölgesinde morluklar oluştuğunu anlattı. Cemre İ. evden birlikte çıktıklarını ve Şanlı'nın araç içerisinde de kapıları kilitleyerek kendisini ilişkiye zorlandığını ifade etti.

'TEHDİT ETTİ'

Cemre İ., Şanlı'nın "Olayı kimseye anlatmayacaksın, başına daha kötü şeyler gelebilir, işinden olabilirsin" diyerek tehdit ettiğini kaydetti. Genç kadın, şubat ayının sonlarında yapılan bir telefon görüşmesinde, Şanlı'nın kendisini açık şekilde tehdit ettiğini de anlattı.

Cemre İ. ifadesinde, Şanlı'nın "İyi ki sen soyunurken video çekmişim. Ya benimle görüşürsün ya da bu görüntüleri paylaşırım, insan içine çıkamazsın, işyerine gidemezsin" dediğini anlattı.

İddiaların odağındaki Taylan Şanlı'nın cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Suçlamaları reddeden Şanlı, aralarındaki fiziksel yakınlaşmanın karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini savundu. Konuşmalarda ekran görüntüsü aldığını itiraf eden Şanlı, "Ben siyasi bir insan olduğum için tüm konuşmalarımız ve görüntülü görüşmelerimizden örnekler yedekliyorum" dedi.