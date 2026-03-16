Son dakika | CHP'li Meclis üyesinden taciz, darp ve şantaj! Genç kadın korku dolu anları anlattı
Son dakika haberi: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li belediye meclis üyesi Taylan Şanlı'nın belediyede çalışan genç bir kadını evinde zorla alıkoyup cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Mağdur kadın, Şanlı'nın kendisini darp ettiğini ve elindeki görüntülerle şantaj yaptığını anlattı.
Giriş Tarihi: 16.03.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 16.03.2026 06:23