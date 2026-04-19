SON DAKİKA… CHP’li Özkan Yalım skandalında yeni perde! Otel bilgisayarından 254 müstehcen görüntü çıktı: 3 kamera kayıt cihazı çözümleniyor!

SON DAKİKA… CHP'nin görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sahibi olduğu işletmelere yönelik gerçekleştirilen operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yalım Garden Otel'deki bilgisayarlardan çıkan müstehcen görüntüler, yolsuzluk dosyasını 'skandal' boyutuna taşıdı! Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan 3 adet harddiskin bozuk olması nedeniyle kriminal incelemeye alındı. Ele geçirilen 3 adet yüksek hacimli kamera kayıt cihazının ise imaj alma ve çözümleme işlemlerinin devam ettiği açıklandı. İşte detaylar…