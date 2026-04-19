SON DAKİKA… CHP’li Özkan Yalım skandalında yeni perde! Otel bilgisayarından 254 müstehcen görüntü çıktı: 3 kamera kayıt cihazı çözümleniyor!

SON DAKİKA… CHP'nin görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sahibi olduğu işletmelere yönelik gerçekleştirilen operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yalım Garden Otel'deki bilgisayarlardan çıkan müstehcen görüntüler, yolsuzluk dosyasını 'skandal' boyutuna taşıdı! Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan 3 adet harddiskin bozuk olması nedeniyle kriminal incelemeye alındı. Ele geçirilen 3 adet yüksek hacimli kamera kayıt cihazının ise imaj alma ve çözümleme işlemlerinin devam ettiği açıklandı. İşte detaylar…

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 19.04.2026 11:52
İstanbul merkezli operasyonun Uşak ayağında el konulan dijital materyaller üzerindeki sis perdesi aralandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında, Başkan Özkan Yalım'a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı.

ADLİ BİLİŞİM RAPORU: 254 MÜSTEHCEN GÖRSEL VE GİZLİ ÇEKİM

Adli bilişim uzmanlarının "Magnet Axiom Examine" programıyla yaptığı incelemeler, dijital materyallerin içeriğini tek tek raporladı. Soruşturma dosyasına giren teknik analizlerde şu çarpıcı detaylar yer aldı.

Holly Stone Bilgisayarı: İşletmede kullanılan HP marka dizüstü bilgisayarda (41 Sıra No'lu materyal), silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi. Yalım Garden Otel'in muhasebe bilgisayarından çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktasını oluşturdu.

İnternetten indirilenlerin aksine, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen; başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının "gerçek bir kişiye ait olduğu" rapor edildi.

13 PERSONELLE OTEL- PAVYON İŞLETMECİLİĞİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sadece dijital veriler değil, SGK ve muhasebe kayıtları üzerindeki "fikri takip" de çarpıcı bir "hayali personel" sistemini ortaya çıkardı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen verilere göre; Özkan Yalım'a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda göründüğü belirlendi.

Bu kişilerin maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği ancak fiilen Yalım'ın şahsi şirketlerinde hizmet verdikleri saptandı. Bazı dönemlerde ise aynı personelin hem belediye hem de şirket üzerinden "çift dikiş" sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.

3 HARDDİSK BOZUK, KAMERA KAYITLARI VE DİJİTAL MATERYAL İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Soruşturmanın derinleşen safhasında, Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan 3 adet harddiskin bozuk olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, ele geçirilen 3 adet yüksek hacimli kamera kayıt cihazının imaj alma ve çözümleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu kayıtlardan çıkacak görüntülerin, rüşvet ve usulsüzlük iddialarını somutlaştıracağı değerlendiriliyor.

BELEDİYE İMKANLARINI KENDİ TİCARİ İMPARATORLUKLARI İÇİN FİNANSE ETMİŞ!

Savcılık tarafından hazırlanan son raporlar; dosyanın sadece bir yolsuzluk davası olmadığını, "Rüşvet" ve "Kamu Kurumlarını Araç Olarak Kullanarak Dolandırıcılık" suçlarının teknik delillerle desteklendiğini gösteriyor.

Başkan Özkan Yalım ve ekibinin, belediye imkanlarını şahsi ticari imparatorluklarını finanse etmek için kullandığı iddiaları, yargı önünde hesap verilecek ana gündem maddesi haline geldi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında devam eden dijital çözümlemelerin ardından kapsamlı bir iddianame hazırlanması bekleniyor.