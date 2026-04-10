SON DAKİKA… CHP’li Özkan Yalım’ın sevgilisi Aslıhan Aksoy’dan ‘bankamatik’ itirafı: Amacım işe gitmeden…

SON DAKİKA… CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, otel odasında sevgilisi ile yakalandı. Yalım'ın sevgililerini 'rica' ile CHP'li belediyelerde işe aldırdığı, bankamatik sevgililerin hiç işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı. Yalım'ın bankamatik aşkı A.A., ifadesinde kirli çarkı tek tek anlattı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Yalım'ın sevgilisini işe alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. İşte detaylar…

Ceyhan TORLAK
HUZEYFE ATICI
Giriş Tarihi: 10.04.2026 12:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 13:11
SABAH, şüphelilerin ifadesine ulaştı. Özkan Yalım'ın sevgilisi Aslıhan Aksoy ifadesinde bankamatik çalışan olduğunu itiraf etti.

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise ifadesinde "Ben Bornova Belediyesi'nde memur olarak çalışıyordum. Eşim ise işçi olarak çalışıyordu. Seçimden 15 gün önce eşim kendi isteğiyle işten ayrıldı. Seçimden sonra da kesinlikle eşimi herhangi bir bölümde görevlendirmedim.

Hesaplarım incelendiyse de maaşım dışında herhangi bir para girişi olmadığı ortaya çıkacaktır. Bornova Belediyesi'nde başkan olduktan sonra personelin kontrolünü sağlamak için kart sistemi getirdim. Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda 500'den fazla personelimin katıldığı toplantı yapmıştık. Aslıhan'ın bu toplantıya gelmediği fark edilmiş. 2000'den fazla personelin çalıştığı dikkate alındığında bir kişinin işe gelmeyişi tarafımızca uygun bulunan bir durum değildir" dedi.

İZİN İSTEDİKTEN SONRA BİR DAHA İŞE GELMEMİŞ

Aslıhan'ı işe Özkan Yalım'ın ricası ile aldığı itirafında bulunan Başkan Eşki, "Ben numarasını verdikten sonra yaklaşık 2 ay kadar sonra kişi evraklarını getirmiş. Daha sonra işe alınmış. Müdürlüklerin saha personeli talepleri devamlı devam ediyor. Müdürlüğün birisinde açıklık olmasından dolayı da oraya yerleşimi yapıldı. O sırada müdür beyin de rahatsızlığı oldu. Bu nedenle böyle bir talihsizlik yaşanmış. Evini taşımak için de müdür beyden izin istemiş. Müdür bey de bu izni verdikten sonra bir daha işe gelmemiş" dedi.

YALIM'IN BANKAMATİK AŞKINDAN İTİRAF…

Yalım'ın sevgilisi Aslıhan Aksoy, "İşe çoğu zaman gitmediğimi kabul ediyorum ancak amacım zaten işe gitmeden para kazanmak değildi, psikolojik tedavi görüyordum. İyi değildim. Beni çıkaracaklarını düşünmüştüm" dedi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi Aslıhan Aksoy'un CHP'li Bornova Belediyesi bünyesinde işe alınması ve bu süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı. "Görevi kötüye kullanma" ve "usulsüz personel istihdamı" şüpheleriyle hareket eden emniyet güçleri, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla aralarında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına almıştı.

ŞAŞIRTAN KARAR

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başkan Ömer Eşki ve diğer şüpheliler ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ömer Eşki ve iki isim, serbest bırakıldı. Mahkeme, Aslıhan Aksoy hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulayarak serbest kalmasına karar verdi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN JET İTİRAZ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 4 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma genişletildi. Çok yönlü olarak yürütülen soruşturmada Bornova Belediyesi'nde Aslıhan Aksoy dışında 8 bankamatik memurun daha çalıştığı ve Başsavcılığın ilgili kurumlarla yazışmalarının devam ettiği öğrenildi.

