SON DAKİKA… CHP’li Özkan Yalım’ın sevgilisi Aslıhan Aksoy’dan ‘bankamatik’ itirafı: Amacım işe gitmeden…

İZİN İSTEDİKTEN SONRA BİR DAHA İŞE GELMEMİŞ

Aslıhan'ı işe Özkan Yalım'ın ricası ile aldığı itirafında bulunan Başkan Eşki, "Ben numarasını verdikten sonra yaklaşık 2 ay kadar sonra kişi evraklarını getirmiş. Daha sonra işe alınmış. Müdürlüklerin saha personeli talepleri devamlı devam ediyor. Müdürlüğün birisinde açıklık olmasından dolayı da oraya yerleşimi yapıldı. O sırada müdür beyin de rahatsızlığı oldu. Bu nedenle böyle bir talihsizlik yaşanmış. Evini taşımak için de müdür beyden izin istemiş. Müdür bey de bu izni verdikten sonra bir daha işe gelmemiş" dedi.