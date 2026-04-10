SON DAKİKA… CHP’li Özkan Yalım’ın sevgilisi Aslıhan Aksoy’dan ‘bankamatik’ itirafı: Amacım işe gitmeden…

SON DAKİKA… CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, otel odasında sevgilisi ile yakalandı. Yalım'ın sevgililerini 'rica' ile CHP'li belediyelerde işe aldırdığı, bankamatik sevgililerin hiç işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı. Yalım'ın bankamatik aşkı A.A., ifadesinde kirli çarkı tek tek anlattı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Yalım'ın sevgilisini işe alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. İşte detaylar…