SON DAKİKA | CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı! Yapı ve iskan ruhsatı usulsüzlükleri…

İSKAN İÇİN DE AYRI TOPLANTILAR

İskan ruhsatı sürecinde de benzer bir sistem işletildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan süreçte, müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda belirlendiği, bu toplantılara Belediye Başkan Yardımcısı F.D.'nin de katıldığı ileri sürüldü. Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırılıkların, belediye binasında yapılan toplantılarda değerlendirilerek her proje için ayrı ayrı "bedel" belirlendiği, müteahhitlerin bu doğrultuda belediyeye çağrılarak menfaat talebinde bulunuldu.