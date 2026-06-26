SON DAKİKA | CHP’li Veli Ağbaba’nın merkezinde olduğu rüşvet soruşturması genişliyor: Yeni para transferleri deşifre oldu

Seferihisar ve Balçova belediyelerinden 500'er bin lira rüşvet parası gönderildiği ortaya çıkan Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi üzerinden 500 bin TL, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın kendi hesabından ise 300 bin TL gönderildiği belirlendi. Seferihisar ve Balçova belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.