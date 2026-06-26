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SON DAKİKA | CHP’li Veli Ağbaba’nın merkezinde olduğu rüşvet soruşturması genişliyor: Yeni para transferleri deşifre oldu
SON DAKİKA | CHP’li Veli Ağbaba’nın merkezinde olduğu rüşvet soruşturması genişliyor: Yeni para transferleri deşifre oldu
Son dakika haberi: İzmir'de, CHP'li Veli Ağbaba'nın merkezinde olduğu rüşvet soruşturması genişliyor. Ağbaba'ya yapılan yeni para transferleri deşifre oldu. Seferihisar ve Balçova belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 26.06.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 06:58